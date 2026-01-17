Достижения.рф

Появились подробности темного прошлого водителя Porsche, протаранившего автомобиль ДПС

Водитель Porsche из Балашихи жил в Таиланде имеет несколько судимостей
Фото: iStock/Motortion

Знакомый водителя Porsche, протаранившего патрульные машины в Балашихе рассказал, что правонарушитель некоторое время жил в Таиланде и употреблял там наркотики.



Напомним, сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche, водитель которого протаранил служебный автомобиль.

«Удивительно, что он до сих пор жив ещё. Из его семьи с ним почти никто не общается давно, трудный он тип, у него и судимости есть», — приводит RT слова мужчины.

Он добавил, что злоумышленник восемь лет назад жил в Таиланде и употреблял там наркотические вещества. В Балашихе он также общался с зависимыми людьми.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что виновник инцидента в Балашихе игнорировал требования полицейских остановиться. Правоохранителям пришлось применить оружие для пресечения противоправных действий водителя Porsсhe.
Элина Позднякова

