Появились подробности темного прошлого водителя Porsche, протаранившего автомобиль ДПС
Водитель Porsche из Балашихи жил в Таиланде имеет несколько судимостей
Знакомый водителя Porsche, протаранившего патрульные машины в Балашихе рассказал, что правонарушитель некоторое время жил в Таиланде и употреблял там наркотики.
Напомним, сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche, водитель которого протаранил служебный автомобиль.
«Удивительно, что он до сих пор жив ещё. Из его семьи с ним почти никто не общается давно, трудный он тип, у него и судимости есть», — приводит RT слова мужчины.
Он добавил, что злоумышленник восемь лет назад жил в Таиланде и употреблял там наркотические вещества. В Балашихе он также общался с зависимыми людьми.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что виновник инцидента в Балашихе игнорировал требования полицейских остановиться. Правоохранителям пришлось применить оружие для пресечения противоправных действий водителя Porsсhe.