Hyundai окончательно снял вопрос по судьбе своего бывшего завода в Петербурге

15 января 2026, 09:55

Hyundai не будет выкупать свой завод в России до окончания дедлайна 31 января

Фото: iStock/Moment Capsule Photography

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Company принял решение не выкупать обратно свои активы в России до окончания дедлайна 31 января 2026 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на собственные источники в российском автобизнесе.





По данным издания, речь идет о производственных площадках в Сестрорецке и Каменке, а также бывшем заводе GM в Шушарах, которые в январе 2024 года за символическую сумму в 10 тысяч рублей приобрел российский холдинг «АГР». Однако в сделке значилось условие о возможности обратного выкупа в течение двух лет.



Об отказе Hyundai выкупать свой бывший завод в Петербурге рассказал экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.





«Да, (активы Hyundai — ред.) остаются за АГР», — подтвердил Мосеев.