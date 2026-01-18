В России могут разрешить предъявлять водительские права через МАХ
Водители в России смогут показывать права и свидетельство о регистрации автомобиля через мессенджер МАХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно документу, передавать информацию разрешат через специальный сервис обмена данными на платформе.
Пользователи смогут генерировать двумерный штрих-код, который будет содержать необходимые сведения. Проект предполагает изменения в правила дорожного движения. Если их утвердят, то такой электронный формат приравняют к обычной демонстрации бумажных документов.
Ранее в Госдуме раскрыли возможности МАХ, которые уже скоро будут доступны россиянам. Помимо этого, стало известно, что аудитория мессенджера МАХ достигла 85 миллионов человек.
Читайте также: