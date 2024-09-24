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Региональный День качества пройдёт в этом году в гибридном формате

24 сентября 2024, 18:43
Фото: сайт Роскачества

Фото: сайт Роскачества

С 11 по 17 ноября в этом году пройдёт Неделя качества, а День качества придётся на 14 ноября. Активности этого года проведут под девизом «Россия – страна со Знаком качества», сообщили в пресс-службе организаторов.
«С каждым годом растет количество российских регионов, присоединяющихся к общенациональному проведению Дня качества. Это движение даёт возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых товаров или предоставляемых услуг, представить результаты своей деятельности, отметить специалистов сферы качества, обменяться полезным опытом и скоординировать планы дальнейшего развития», – говорится в сообщении.
Для потребителей День качества – возможность поблагодарить отечественных производителей товаров и представителей сферы услуг за качество.



С 11 по 15 ноября Роскачество совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития России, Росстандартом и Росаккредитацией проведёт масштабный Международный форум «Всемирный день качества». Цель – обсуждение лучших региональных и муниципальных практик. Региональный день будет проводиться 15 ноября в гибридном формате. Онлайн-подключение региональных площадок осуществляется на платформе форума. Также можно будет посетить мероприятие очно по предварительной регистрации на сайте форума.

Дня качества – это событие, дающее возможность провести на региональном уровне конгрессно-выставочные мероприятия по вопросам качества, дни открытых дверей на предприятиях, всероссийские уроки качества в образовательных учреждениях, региональные ярмарки и фестивали, конкурсы товаропроизводителей и региональных брендов.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
Мишустин заявил об увеличении МРОТ с 2025 года
Мишустин: МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей
24 сентября 2024, 16:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда с 2025 года. Об этом Мишустин заявил на заседании кабмина.
Уточняется, что МРОТ вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей. По словам председателя правительства, это поможет увеличить зарплаты порядка четырех миллионов работников.

Мишустин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тысяч рублей. С 1 января этого года МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#зарплаты
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#мишустин
#рф
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Подмосковный бизнес подал 790 заявок на участие в программах поддержки экспорта
24 сентября 2024, 16:49

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Подмосковные предприниматели за год подали около 790 заявок на участие в программах по поддержке экспорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вместе с коллегами он обсудил развитие экспорта, а также итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в рамках подготовки к Госсовету, который в среду проведёт президент.
«В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию. Это, например, «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта», которые помогают найти поддержку на каждом этапе экспортной работы. Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что всего в портфеле Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области – 15 услуг. Фонд помогает экспортёрам обучиться внешнеэкономической деятельности, разработать стратегию, найти партнёров, заключить контракты и выйти на зарубежные рынки.

По словам Воробьёва, в подготовке участвовали помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, коллегами из правительства и регионов.
«Среди основных задачи которые стоят перед нами, – увеличение экспорта, не связанного с сырьём и энергией; сельхозпродукции; продвижение российских товаров и брендов за границу; развитие экспорта в регионах; создание единой системы поддержки экспортёров», – отметил губернатор.
По его словам, объединение усилий государства на федеральном и региональном уровнях поможет экспортёрам во всех этапах работы – от начала проекта до его завершения.

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В России подорожали морковь и белый хлеб
Экономист Абрамов: в России подорожали морковь и белый хлеб
24 сентября 2024, 13:28

Фото: iStock/shironosov

За прошедшую неделю сентября так называемый Индекс Мишек увеличился на 1,7% против снижения на 0,9% неделей ранее. Об этом рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«За прошедшую неделю цены на товары в индексе не снижались. Подорожали морковь ( 19,1%) и самый дешевый батон белого хлеба ( 5%)», — рассказал Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил подорожание моркови тем, что сезонное снижение цен на молодые овощи заканчивается.

Напомним, корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых». Именно отсюда и появилось название Индекса Мишек.

В июле Абрамов сообщал, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек замедлилась в сравнении с июнем. Тогда морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%.


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#снижение
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На подмосковных полях убрали уже более 15 тыс. тонн моркови
23 сентября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные аграрии собрали уже более 15 тыс. тонн моркови, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. В Московской области продолжается сбор овощей открытого грунта.
«В этом году морковь посадили на площади 1,755 тыс. га. Убрано уже более 200 га. Средняя урожайность составляет 430 центнеров на гектар. Самые большие площади засаженных морковью полей находятся в Дмитровском городском округе и в Коломне», – говорится в сообщении.
Уборка моркови начинается в первой половине сентября и заканчивается до сильных заморозков.

Как пояснили в министерстве, морковь полезна в любом виде, даже после термической обработки. Она богата витаминами, минералами и микроэлементами. В этом овоще содержатся витамины А, В, С, Е, калий, магний, кальций и железо.

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#московская область
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Региональный центр поддержал около 2,5 тыс. компаний-экспортёров Подмосковья
23 сентября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предоставил различные услуги 2,5 тысячам компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Всего фонд оказал более 9,5 тыс. услуг подмосковным компаниям, развивающим экспорт. Большинство представляют сегмент МСП и особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков. Небольшие предприятия редко располагают лишними средствами, которые могут направить на развитие внешнеэкономической деятельности», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Статистику по этим показателям фонд ведёт с 2020 года. При содействии Фонда предприятия из Московской области экспортируют товары повседневного спроса, в том числе продукты, бытовую химию и многое другое, а также продукцию для работы компаний производственного сектора – машины и оборудование.

Сейчас число экспортных партнёров компаний, получающих поддержку Подмосковья, входят почти 40 стран. Основные из них – Армения, Белоруссия и Китай.

Все услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Перечень поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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В Красногорске появится электротехническое производство за 1 млрд рублей
23 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Красногорске построят производственно-складской комплекс по выпуску электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования.
Компания «Технофарма» получила под этот проект участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Предприятие после выхода на проектную мощность будет выпускать каждый год порядка 579 тыс. изделий. Реализация инвестпроекта позволит создать более 170 рабочих мест для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в министерстве, проект реализуется в несколько этапов. До 2030 года компания планирует инвестировать в него около 1 млрд рублей.

Выпускать «Технофарма» планирует полиразъёмные энергозарядные станции, печатные платы и щиты электрические распределительные. ПЭС, например, используют для электромобилей и для больших транспортных средств, таких как электровтобусы.

На участке площадью 1,2 га компания построит комплекс из трёхэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.

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#московская область
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
23 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» появится предприятие по выпуску изделий для изготовления микроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения. Его запустит ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и СНГ компания «Технологии кварцевых кристаллов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новое предприятие станет одной из самых современных и высокотехнологичных площадок по производству изделий из кварцевого стекла в странах БРИКС.
«В запуск предприятия компания инвестировала 340 млн рублей, создав почти 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Выпускаемая продукция позволит обеспечить технологический суверенитет для ключевых производителей микроэлектроники по всей России. Выпустить первое серийное изделие – оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике – компания планирует в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» была создана на базе стекольного завода в подмосковных Химках в 2008 году.
«Наша цель – обеспечить технологический суверенитет России в производстве стратегически важного материала и бесперебойной поставке оснастки из кварцевого стекла для отечественных предприятий микроэлектроники», – отметил гендиректор компании «Технологии кварцевых кристаллов» Никита Ильин.
Для размещения производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 2,1 кв. м. в формате light industrial в цифровом промышленном коворкинге Industrial City.

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#мининвест мо
#инвестиции
#производство
#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
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Норвежская фирма Equinor не будет экспортировать водород в Германию
22 сентября 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Petmal

Норвежская газовая компания Equinor решила отказаться от планов по экспорту водорода в Германию. Руководство фирмы посчитала этот проект излишне дорогим, а спрос недостаточным.
Издание Berliner Zeitung напоминает, что Equinor заключила соглашение с немецкой компанией RWF в 2022 году. Этот договор предусматривал поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире подземный водородный трубопровод.

В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.

Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.

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«Вопреки всем прогнозам»: отмечено резкое снижение темпов роста экономики Китая
Госстат КНР: темпы роста экономики Китая значительно ниже прогнозируемых
21 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/ronniechua

Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста промышленного производства в стране. Сведения приводит РИА Новости.
Отмечается, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается четвёртый месяц подряд. Таких показателей не было с периода пандемийных ограничений 2021 года. Заметнее всего замедление происходит в областях металлургии и сельского хозяйства.

По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.

Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.

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