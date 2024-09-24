Региональный День качества пройдёт в этом году в гибридном формате

Фото: сайт Роскачества
С 11 по 17 ноября в этом году пройдёт Неделя качества, а День качества придётся на 14 ноября. Активности этого года проведут под девизом «Россия – страна со Знаком качества», сообщили в пресс-службе организаторов.
«С каждым годом растет количество российских регионов, присоединяющихся к общенациональному проведению Дня качества. Это движение даёт возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых товаров или предоставляемых услуг, представить результаты своей деятельности, отметить специалистов сферы качества, обменяться полезным опытом и скоординировать планы дальнейшего развития», – говорится в сообщении.Для потребителей День качества – возможность поблагодарить отечественных производителей товаров и представителей сферы услуг за качество.
С 11 по 15 ноября Роскачество совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития России, Росстандартом и Росаккредитацией проведёт масштабный Международный форум «Всемирный день качества». Цель – обсуждение лучших региональных и муниципальных практик. Региональный день будет проводиться 15 ноября в гибридном формате. Онлайн-подключение региональных площадок осуществляется на платформе форума. Также можно будет посетить мероприятие очно по предварительной регистрации на сайте форума.
Дня качества – это событие, дающее возможность провести на региональном уровне конгрессно-выставочные мероприятия по вопросам качества, дни открытых дверей на предприятиях, всероссийские уроки качества в образовательных учреждениях, региональные ярмарки и фестивали, конкурсы товаропроизводителей и региональных брендов.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам.
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