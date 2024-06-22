Решение Байдена воспрепятствовало сделке Украины по поставкам СПГ

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Украина подписала крупное соглашение с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но столкнулась с препятствиями со стороны Белого дома, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание напомнило, что после 24 февраля 2022 года Европа диверсифицировала свое энергоснабжение, но многие страны по-прежнему полагаются на российский газ, проходящий по трубопроводу через Украину. Украинские контракты с поставщиками из Соединенных Штатов призваны помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа.
WSJ отмечает, что американский лидер перестал выдавать разрешения на новые экспортные проекты СПГ из-за «зеленой повестки дня». В то же время глава Белого дома позиционирует себя как более надежного союзника, чем его предшественник Дональд Трамп.
26 января Байден объявил о приостановке процедур утверждения новых контрактов на экспорт газа из США. Он объяснил этот шаг ситуацией с изменением климата. Конгресс США назвал решение президента по СПГ отвратительным провалом.
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«Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент [США Джо] Байден», – говорится в публикации.
WSJ отмечает, что американский лидер перестал выдавать разрешения на новые экспортные проекты СПГ из-за «зеленой повестки дня». В то же время глава Белого дома позиционирует себя как более надежного союзника, чем его предшественник Дональд Трамп.
26 января Байден объявил о приостановке процедур утверждения новых контрактов на экспорт газа из США. Он объяснил этот шаг ситуацией с изменением климата. Конгресс США назвал решение президента по СПГ отвратительным провалом.
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Александр Климов