Решение Байдена воспрепятствовало сделке Украины по поставкам СПГ

Новое швейное производство построят в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Компания «Силуэт» получила земельный участок в Подмосковье для реализации своего импортозамещающего инвестиционного проекта. Компания воспользовалась региональной программой поддержки «Земля за 1 рубль», чтобы запустить швейное производство.





«Строительство и запуск нового предприятия запланированы на 2027 год. На заводе будет создано 10 рабочих мест. Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Земельный участок предоставлен компании по льготной ставке в размере 1 рубль в год на три года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Участок площадью 794 квадратных метра был заявлен компанией для импортозамещающего проекта. После реализации бизнес-плана предприниматель сможет выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.





«Силуэт» планирует вложить 20 миллионов рублей в запуск производства нательного белья из натуральных и синтетических тканей на территории Сергиево-Посадского городского округа.