Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден является старым человеком в своём мире и не помнит, как его зовут. Такое мнение выразил бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
Американский экс-офицер считает, что Вашингтон играет в карты, однако «на картах ничего нет, они пустые».
По его словам, поддержка киевского режима со стороны США ежедневно слабеет. При этом сам Байден ничего не решает, уверен Беннетт.
Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».
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«Байден — старый человек в своём мире, он даже как его зовут, не помнит. Там Обама на самом деле дёргает за верёвочки», — заявил Беннетт в беседе с RT.
По его словам, поддержка киевского режима со стороны США ежедневно слабеет. При этом сам Байден ничего не решает, уверен Беннетт.
Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».
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Элина Позднякова