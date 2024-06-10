Решение президента Франции обвалило рынок акций в стране

Фото: сайт Кремля
Решение президента Франции Эммануэля Макрона привело к обвалу на местном рынке акций, пишет РБК.
Речь идет о роспуске Нацсобрания и назначении на 30 июня и 7 июля новых выборов на фоне неудачи партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент, поясняет агентство.
Так, индекс CAC 40, куда входят 40 крупнейших компаний, бумаги которых котируются на бирже Euronext Paris, упал на открытии торгов 10 июня на 2,37% — до 7812,52 пункта. Это связано с резко негативной динамикой стоимости акций крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. На минимуме они теряли от 4 до 7,5% стоимости.
Кроме этого, подешевели и французские 10-летние гособлигации — их доходность приблизилась к 3,19%.
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Так, индекс CAC 40, куда входят 40 крупнейших компаний, бумаги которых котируются на бирже Euronext Paris, упал на открытии торгов 10 июня на 2,37% — до 7812,52 пункта. Это связано с резко негативной динамикой стоимости акций крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. На минимуме они теряли от 4 до 7,5% стоимости.
Кроме этого, подешевели и французские 10-летние гособлигации — их доходность приблизилась к 3,19%.
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Алёна Самарева