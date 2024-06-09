Крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции

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Правая партия «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции, предварительно набрав 32% голосов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные компании Elabe.
«Национальное объединение» уверенно побеждает на европейских выборах», — сообщает телеканал.Второе место занимает партия «Возрождение» Эммануэля Макрона с 15,4%, третье — объединенный список депутатов от «Социалистической партии» и партии «Общественное место» с 13,9%. Далее следуют «Непокорившаяся Франция» с 9,3%, «Республиканцы» с 6,8%, «Отвоевание» с 5,2% и «Экологисты» с 5%.
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