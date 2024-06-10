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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальной сети X партии страны объединиться в блок на новых парламентских выборах во избежание третьей мировой войны.
«Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, – темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов», – подчеркнул политик.
По его словам, единственный выход – сформировать доминирующий блок на выборах и выступить против решений, которые поддерживает Макрон.
Ранее лидер партии «Патриоты» раскритиковал слова французского лидера о создании коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов. Политик убежден, что Евросоюз и НАТО стремятся к третьей мировой войне.
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Александр Климов