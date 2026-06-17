Решетников: товарооборот России и стран АСЕАН вырос на 58% за десять лет

17 июня 2026, 19:57

Фото: iStock/mizar_21984

За десять лет товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 58 процентов и достиг 21 миллиарда долларов. Об этом на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.