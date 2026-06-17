Решетников: товарооборот России и стран АСЕАН вырос на 58% за десять лет
За десять лет товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 58 процентов и достиг 21 миллиарда долларов. Об этом на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, которые передает агентство «Татар-информ», российский экспорт за этот период вырос почти втрое. При этом эти показатели далеко не отражают весь имеющийся потенциал. Россия остается крупнейшим поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН.
Несмотря на кризис на мировом рынке нефти в первом квартале этого года, страна нарастила объем поставок минерального сырья и нефти на 40 процентов. Следующим шагом, как считает Решетников, должны стать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры хранения и переработки. Это, по его мнению, обеспечит партнерам энергобезопасность и конкурентные цены.
Импорт из стран АСЕАН в Россию за десять лет вырос на 70 процентов. РФ закупает у партнеров сырье, машины, оборудование, транспортные средства, химическую продукцию, каучук и алюминий.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию диалогового партнерства, проходит в Казани с 17 по 19 июня. АСЕАН объединяет 11 стран, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие.
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