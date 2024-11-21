Ресторан в Павловском Посаде вошёл в шорт-лист престижной премии

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Интерьер ресторана «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал финалистом национальной премии в категории HORECA. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«При создании интерьера ресторана дизайнер Екатерина Владимирова использовала знаменитые орнаменты посадских шалей в современной интерпретации. Рисунок отличается от традиционных работ фабричных мастеров, но при этом безошибочно ассоциируется с павлово-посадским стилем. В интерьере ресторана можно увидеть элементы шёлковой бахромы, прялки, винтажные буфеты», – говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Павловский Посад с его историческими корнями в ткацком производстве идеально подходит для создания подобного интерьера.
Категория HORECA объединяет сегмент услуг и гостеприимства.
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