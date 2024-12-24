Reuters: индийские НПЗ уже ищут замену российской нефти на Ближнем Востоке

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Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, которые в большинстве своём покупают сырье в РФ, стали искать варианты выхода на ближневосточный рынок нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники передало Reuters.
Повод для подобной активности — затруднения с поставками. Компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе для загрузки мощностей требуется до десяти миллионов баррелей нефти из РФ, и им необходимо найти замену.
Нефтепереработчики обеспокоены тем, что решить вопрос с российским сырьем в будущие месяцы не получится. Обязательства России перед ОПЕК+, которые требуют уменьшения добычи и компенсации прошлых превышений квот, а ещё рост российской переработки после завершения ремонтов собственных НПЗ снижают объемы экспорта.
Трейдеры полагают, что спотовые поставки нефти из России (с покупкой конкретной партии) снизились с ноября. Для Индии, ставшей самым крупным её покупателем после начала СВО, трудности стали сильно заметными. Источник агентства уверяет, что альтернативы поставкам из РФ существуют, но они дороже.
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Нефтепереработчики обеспокоены тем, что решить вопрос с российским сырьем в будущие месяцы не получится. Обязательства России перед ОПЕК+, которые требуют уменьшения добычи и компенсации прошлых превышений квот, а ещё рост российской переработки после завершения ремонтов собственных НПЗ снижают объемы экспорта.
Трейдеры полагают, что спотовые поставки нефти из России (с покупкой конкретной партии) снизились с ноября. Для Индии, ставшей самым крупным её покупателем после начала СВО, трудности стали сильно заметными. Источник агентства уверяет, что альтернативы поставкам из РФ существуют, но они дороже.
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Ольга Енгалычева