Reuters оценило убытки западных компаний после ухода из России в $107 млрд

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Западные компании, принявшие решение покинуть российский рынок с 2022 года потеряли более $107 млрд. Такие данные приводит информационное агентство «Рейтер».
Ранее сообщали, что западные компании продолжают приобретать у России титан на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, обратила внимание американское издание The Washington Post.
Специалисты уточняют, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для создания военных самолетов. При этом, предпринимателям из Америки рекомендовали осторожно вести бизнес в России из-за введенных Вашингтоном органичений.
Как передают РИА Новости, компании могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями при попытках уйти от контроля экспорта, санкций и некоторых запретов на импорт, наложенные США и их странами-союзниками.
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Специалисты уточняют, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для создания военных самолетов. При этом, предпринимателям из Америки рекомендовали осторожно вести бизнес в России из-за введенных Вашингтоном органичений.
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Дана Игумнова