Reuters: По завершении конфликта на Украине Европе грозит экономический кризис

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Страны Европейского союза могут столкнуться со значительным оттоком рабочей силы после завершения украинского конфликта. Это может вызвать полноценный экономический кризис.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Reuters. По данным авторов публикации, из 4,3 миллиона украинцев, сбежавших из страны после начала спецоперации, обосновались в странах Восточной и Центральной Европы.
Кроме того, журналисты считают крайне рискованной и неблагоприятной демографическую ситуацию в Старом Свете и полагают, что она только усугубится после возвращения украинцев на родину.
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«Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. (...) Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего европейского региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — пишут авторы статьи.
Кроме того, журналисты считают крайне рискованной и неблагоприятной демографическую ситуацию в Старом Свете и полагают, что она только усугубится после возвращения украинцев на родину.
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Александр Бойцов