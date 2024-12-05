Шольц призвал украинцев в Германии начать работать или вернуться на родину

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом он говорил в рамках своего выступления в Бундестаге, передает украинское издание «Страна».
Шольц отметил, что работодатели активнее выбирают тех кандидатов, которые лучше владеют языком, и посоветовал украинским беженцам в Германии записаться на языковые курсы.
Канцлер ФРГ добавил, что обсуждал вопрос трудоустройства украинцев с Владимиром Зеленским. Запланировано открыть агентство, которое будет трудоустраивать беженцев или возвращать их на Украину. По мнению Шольца, подобное решение может быть эффективным.
Ранее Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus.
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Канцлер ФРГ добавил, что обсуждал вопрос трудоустройства украинцев с Владимиром Зеленским. Запланировано открыть агентство, которое будет трудоустраивать беженцев или возвращать их на Украину. По мнению Шольца, подобное решение может быть эффективным.
Ранее Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus.
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Элина Позднякова