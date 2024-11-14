Жители Мариуполя возвращаются в город из Украины

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Треть жителей Мариуполя вернулась в город. Об этом сообщил советник назначенного Киевом мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, причина в том, что людям негде жить на подконтрольной украинским властям части страны, ввиду отсутствия необходимой поддержки и решения жилищного вопроса.
Он подчеркнул, что люди просто вынуждены возвращаться в Мариуполь.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории.
Читайте также:
В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений
Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ
Беженцы из Украинска рассказали о расстрелах мирных жителей боевиками ВСУ
«Людям банально негде жить. Если они работают — не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду», — пояснил Андрющенко в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что люди просто вынуждены возвращаться в Мариуполь.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории.
Читайте также:
В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений
Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ
Беженцы из Украинска рассказали о расстрелах мирных жителей боевиками ВСУ
Элина Позднякова