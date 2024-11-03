В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений

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В Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.
Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.
В отчёте отдельное внимание уделяется случаям изнасилований и домогательств. Так, в прошлом году мигрантами было совершено 8800 таких преступлений. Этот показатель на 1300 больше, чем фиксировалось в 2022 году. Больше всего подозреваемых являются гражданами Украины, Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Турции, Сомали и Эритреи.
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