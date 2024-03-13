Reuters: Россия может вызвать мировой финансовый кризис

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Действия России в ответ на изъятие Евросоюзом замороженных активов российского Центробанка могут привести к банкротству бельгийской Euroclear, главного европейского депозитария ценных бумаг , сообщает Reuters, ссылаясь на анонимного европейского чиновника, работающего над вопросом присвоения российских активов.
Банкротство Euroclear нанесет ущерб финансовой стабильности сначала в ЕС, а затем и во всем мире. В связи с этим, если решение о конфискации будет принято, Европа не сможет использовать большую часть суверенных активов Российской Федерации для помощи Киеву. Фактически, эти средства должны будут храниться на балансе Euroclear, чтобы создать «финансовый буфер», который Euroclear сможет держать на случай принятия Москвой ответных мер.
Ранее Жозеп Боррель предложил направить замороженные активы РФ на помощь ВСУ.
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«Когда война закончится и все договоренности будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку она столкнется с волной исков», – подчеркнул собеседник.
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Александр Климов