Боррель предложил направить замороженные активы РФ на поддержку ВСУ

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Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы не только на восстановление и реконструкцию Украины, но и на помощь украинким военным (ВСУ). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Представитель политической дипломатии Евросоюза подчеркнул, что такая практика станет решительным «шагом вперед» в деле урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
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Мария Федоровцева