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В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно

Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до 28 декабря
25 декабря 2023, 13:50
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что под досрочные выплаты попадают граждане, получающие выплаты на карты кредитных организаций. В ведомстве добавили, что не позднее 28 декабря текущего года россияне также получат детские выплаты, меры социальной поддержки населения, ежемесячную выплату из средств материнского капитала и иные.

Сообщается, что пособия, пенсии и социальные выплаты других видов, которые начисляются с помощью почтовых отделений связи, будут производиться в январе следующего года по графику работы почтовых отделений связи.

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Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО на год
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года
25 декабря 2023, 14:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО. Документ доступен на сайте правовых актов.
Отмечается, что закон продлевает для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей данное право и на 2024 год. Однако сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие российские регионы.

Напомним, в октябре текущего года Банк России упорядочил оформление ОСАГО путем электронного документооборота.

Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали создать в России «ОСАГО для IT» на случай, если произойдут кибератака или утечка данных. Страхование по аналогии с автомобильным поможет защитить компании в случае указанных трудностей, а также позволит серьезно улучшить кибербезопасность на территории государства.

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Со следующего учебного года в школы России вернётся предмет «Труд»
25 декабря 2023, 13:53

Фото: istockphoto/Smederevac

С нового 2024/2025 учебного года в российских школах вместо предмета «Технология» появится урок «Труд (технология)». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Возобновление уроков труда означает возврат в школы столярного, токарного и слесарного дела, кройки и шитья, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Как отметил доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Московского городского педагогического университета Олег Зверев, важным вопросом в данном аспекте является подготовка педагогических кадров для ведения уроков труда.

По его мнению, следует организовать программы переподготовки для людей, которые имеют специальное техническое или естественно-научное образование и хотят себя реализовать в педагогике. В таких программах должны быть учтены различные аспекты педагогических и психологических методик, считает специалист.

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#образование
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Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов
25 декабря 2023, 13:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто приглашает желающих на должность водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участвовать в программе могут женщины и мужчины старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C. Им необходимо пройти программу профессиональной переподготовки на категорию D. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет трудоустроен в Мострансавто.

Желающие пройти обучение могут записаться по номеру 7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.
«Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе. Изучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее года. Это обязательное условие для участия в программе», – говорится в сообщении.
Во время обучения соискателям выплачивается стипендия.

Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс рублей за аренду жилья для иногородних работников, отпуск до 42 календарных дней, сезонная форменная одежда, для детей работников – путёвки в оздоровительные лагеря.

Также иногородним сотрудникам для обустройства на новом месте жительства выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс рублей ежемесячно в течение первых трёх месяцев с момента трудоустройства.

В министерстве добавили, что в Мострансавто сейчас работают более 9 тыс водителей, и набор в различные филиалы предприятия продолжается.

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#московская область
#подмосковье
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Состояние подмосковных автовокзалов мониторят через приложение «Проверки Подмосковья»
Состояние подмосковных автовокзалов мониторят через приложение «Проверки Подмосковья»
25 декабря 2023, 13:23

Фото: istockphoto /Pinkypills

За состоянием подмосковных автовокзалов следят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Благодаря современным технологиям улучшается качество оказания услуг по перевозке жителей Подмосковья. С февраля 2023 года на цифровом контроле находятся 42 региональных автовокзала. Проверки проводятся ежедневно, все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство. За это время с помощью «цифры» устранено более 700 нарушений», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что в приложении есть специальный чек-лист, по которому производиться проверка.Среди критериев проверки находятся наличие звукового оповещения в зале ожидания и указателей маршрутов на перронах, чистота и исправность урн.

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#автовокзал
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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры
25 декабря 2023, 13:23

Фото: IStock/BrianAJackson

Морозной и снежной погоды в предновогоднюю неделю в Москве ожидать не стоит. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в последние дни декабря ожидаются перепады давления и смена температуры. Столбики термометров будут показывать как резко плюсовые, так и резко отрицательные значения.
«Завтра, 26 декабря, будет повышение температуры до 0… 1 градуса, потом температура уйдёт вниз, и в среду будет уже -2…-4. В четверг давление подрастёт очень хорошо, выйдет на норму, температура до опустится 4-6 градусов мороза. Но это ненадолго, так как в пятницу будет снег, переходящий в дождь и повышение температуры до положительных значений, причём существенных 1… 3 градуса, и в субботу такая же теплая погода», — отметил Александр Шувалов.
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В Подмосковье расселят 23 тыс жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года
25 декабря 2023, 12:54

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в будущем году стартует расселение аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. С 1 января 2024-го их жители могут подать заявки на получение жилищных сертификатов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Программа затронет более 23 тыс человек. Всего планируется расселить 380 тыс кв м жилья.
«Программа будет реализовываться через предоставление сертификатов, строительство новых домов, покупку готового жилья и комплексное развитие территорий. Самый удобный инструмент – сертификат. Благодаря ему есть возможность выбрать жильё по вкусу. К тому же можно переехать в новое жилище сразу после покупки, не дожидаясь окончания строительства или ремонта», – пояснил Коханый.
Жильё по сертификату можно приобрести в любом округе. Можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тыс рублей. Оплачивается не менее 33 кв м

Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника, а право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.

Подать заявление в местную администрацию собственник аварийного жилья может с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го.

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#московская область
#жилище
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Российские операторы связи расширят взаимодействие с Google по обмену трафиком
25 декабря 2023, 12:41

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

Операторы связи в России переходят на новый формат сотрудничества с Google по обмену трафиком. Теперь он будет происходить через прямое присоединение к сети американской компании.
Такой вариант позволит Google экономить на передаче контента, однако не снизит риск возникновения проблем с его загрузкой в будущем, передаёт «РБК». Российские операторы связи намерены расширить количество прямых стыков с Google и таким образом увеличить пропускную способность для трафика, который необходим для быстрой и бесперебойной загрузки контента от компании.

После начала специальной военной операции компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. В письме Google, разосланном операторам связи, говорится о том, что с января 2024 года компания перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Тогда совершенствование и увеличение количества прямых стыков останется единственным способом справиться с увеличением трафика.

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#операции
#google
#трафик
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Академик Ямбург призвал улучшить ЕГЭ для некоторых детей
Академик Ямбург оценил слова главы Рособрнадзора о качестве ЕГЭ
25 декабря 2023, 12:25

Фото: IStock/Ritthichai

Единый государственный экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить ЕГЭ.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1» также подчеркнул, что о качестве экзамена и подготовки учеников волнуются в основном родители и бабушки. В остальном система показывает себя хорошо.
«Из ЕГЭ убрали угадайку, где нужно из трёх вариантов выбрать один ответ, там появилось сочинение для письменной речи, появилось говорение не только в английском языке, и, видимо, это говорение будет в будущем и по литературе. Надо усовершенствовать ЕГЭ, там много еще проблем, но в целом оно работает нормально», — отметил собеседник.
Ямбург подчеркнул, что для усовершенствования экзамена нужно создать индивидуальные условия для некоторых детей.
«Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок – это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы. На Западе используются специальные ручки для таких детей, их я бы советовал закупать, а ЕГЭ – усовершенствовать», заключил учитель.
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#егэ
#учителя
#школа
#дети
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В Подмосковье внесли изменения в условия льготных программ ипотеки
25 декабря 2023, 12:10

Фото: istockphoto /Diy1

В Московской области начали действовать у новые правила льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Новые изменения начали работать с 23 декабря 2023 года.

Был изменен первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Его увеличили до 30 процентов.

«Теперь максимальный лимит по такой ипотеке теперь составляет 6 млн рублей — во всех регионах. Ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что сохраняется правило оформления одной льготной ипотеки на одного человека.Также новое условие не обнуляет текущее ограничение одного кредита в рамках программ господдержка 2020 (оформленного с 01.01.2023), ипотека для ИТ, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, ипотека по госсертификату.

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