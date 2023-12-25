В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно

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Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом пишет «Российская газета».
Сообщается, что пособия, пенсии и социальные выплаты других видов, которые начисляются с помощью почтовых отделений связи, будут производиться в январе следующего года по графику работы почтовых отделений связи.
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