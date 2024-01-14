Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерман заявил, что идеи о незамедлительных переговорах с РФ, в том числе выдвинутые на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, являются для Киева неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все страны, которые были за столом во время всех этих встреч уважают независимость Украины, но, конечно, у нас есть разные мысли. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — цитирует агентство слова Ермака.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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