«Выстоим»: В Турции заявили, что должны преодолеть давление антироссийских санкций

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В интересах Анкары выстоять под давлением антироссийских санкций, с таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в интервью для «РИА Новости».
«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно, наша партия «Родина» в этом отношении тоже старается давать направление», — прокомментировал ситуацию Перинчек.
По его словам, у Турции есть три стратегических партнёра — это Россия, Китая и Иран. Нынешние экономические проблемы Анкары получится преодолеть только при работе с этими тремя странами. Разумеется, санкции в отношении России - это также санкции в отношении Турции, заключил Перинчек.
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Евгения Парфентьева