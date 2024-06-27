Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Реутове завершат до конца года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят реутовском микрорайоне 10А, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте устанавливают оконные блоки, возводят перегородки, монтируют инженерные системы и навесной фасад. Параллельно ведётся благоустройство пришкольной территории. В работах заняты 120 человек, используется семь единиц строительной техники», — говорится в сообщении.Школа в микрорайоне 10А станет одной из самых больших в Реутове, её общая площадь составляет более 18,6 тыс. квадратных метров. Согласно проекту, в здании будут учебные классы, кабинеты для внеурочной деятельности, два спортзала и актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовая с кухней и медпункт. На прилегающей территории создадут спортивное ядро и установят детские площадки.
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Лев Каштанов