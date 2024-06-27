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Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Реутове завершат до конца года

27 июня 2024, 17:11
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят реутовском микрорайоне 10А, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.


«Сейчас на объекте устанавливают оконные блоки, возводят перегородки, монтируют инженерные системы и навесной фасад. Параллельно ведётся благоустройство пришкольной территории. В работах заняты 120 человек, используется семь единиц строительной техники», — говорится в сообщении.
Школа в микрорайоне 10А станет одной из самых больших в Реутове, её общая площадь составляет более 18,6 тыс. квадратных метров. Согласно проекту, в здании будут учебные классы, кабинеты для внеурочной деятельности, два спортзала и актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовая с кухней и медпункт. На прилегающей территории создадут спортивное ядро и установят детские площадки.

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#строительство
#министерство строительного комплекса мо
Адвокат: Экс-министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию
27 июня 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать из следственного изолятора в колонию. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.
В разговоре с РИА Новости юрист уточнил, что о том, что Стрелков отправился по этапу, он узнал, когда захотел посетить своего клиента в СИЗО, а там ему сказали, что Стрелкова у них больше нет. Алиев также добавил, что пока остаётся неизвестным, какая будет конечная точка этапа.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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#днр
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Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове достигла 80%
27 июня 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание бассейна «Бриз», построенное в 1988 году, капитально ремонтируют в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте подключают группы оборудования водоподготовки, проводят электромонтажные работы, облицовывают плиткой поверхности бортов большого бассейна и монтируют софиты. Кроме того, ведутся фасадные работы и устройство входных групп», — говорится в сообщении.
В обновлённом здании будет создано место для ожидания, зона ресепшен, кафе, налажена возможность трансляции заплывов для родителей юных пловцов. Планируется также установить новую мебель и оборудование.

Капремонт планируется завершить в сентябре текущего года.

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Мособлдума завершила работу весенней сессии
27 июня 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Московская областная Дума завершила работу весенней сессии. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
За полгода Мособлдумой было проведено 18 заседаний и принято порядка 150 законов.

«В первую очередь наша законотворческая работа была посвящена поддержке наших Героев и их семей. Мы стали одним из первых регионов, где были введены квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий. Также распространили льготу по социальной газификации на участников СВО. В этом году мы приняли законы о предоставлении выплаты 20 тысяч на аренду жилья учителям и работникам социальных учреждений», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
С начала года были приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, многодетных семей.

Также в весеннюю сессию возрождена практика проведения «Открытых трибун». Такие встречи с жителями проходят в рамках подготовки региона к отопительному сезону — проведено уже 5 мероприятий.

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Незаконных перевозчиков мусора в Подмосковье оштрафовали на 15 млн рублей
27 июня 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Общая сумма штрафов, выписанных в Московской области с начала июня за нелегальную перевозку строительных отходов по данным с дорожных камер видеонаблюдения, превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минчистоты.
В министерстве напомнили, что для транспортировки отходов в Подмосковье необходимо оформить специальное разрешение.

«Разрешения на перевозку и камеры видеофиксации на дорогах помогают контролировать обращение строительного мусора и предотвращать незаконные свалки. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрен штраф», — отметил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Больше всего нарушений в сфере перевозки мусора было зафиксировано в городском округе Балашиха. Там в объективы камер видеонаблюдения попала 71 незарегистрированная машина со строительными отходами. Второе место июньского антирейтинга занял Дмитровский округ с 33 нарушителями, а на третье место вышел Ленинский округ, где выявили 25 нелегальных перевозчиков мусора.

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#московская область
#подмосковье
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В Егорьевке провели квест для детей по правилам дорожного движения
27 июня 2024, 15:45

Фото: Виталий Сид

Квест на знание правил дорожного движения провели в егорьевском парке «Пегас» для младшеклассников, которые отдыхают в летних лагерях округа, передаёт корреспондент Виталий Сид.
О том, как важно проводить такие игры-тренировки, особенно — во время летних каникул, рассказала инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГАИ по городскому округу Егорьевск Светлана Сласинова.

«Лето — это тот период, когда дети проводят много времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах. И, конечно же, им нужно постоянно напоминать о правилах дорожного движения и о том, как правильно вести себя на улице и переходить проезжую часть», — сказал Сласинова.
Квест по ПДД включал в себя викторины, конкурсы и эстафеты, для участников были подготовлены тематические станции: «пешеход», «водитель», «светофор» и «аптечка». А завершилось мероприятие флешмобом. Всем участникам квеста вручили сладкие подарки.

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Синоптик Вильфанд: жара не покинет Москву до конца следующей недели
27 июня 2024, 15:21

Фото: Фотобанк МО

В Московском регионе наступает период жаркой погоды. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если завтра температура в Москве 27... 29°С, а по области до 30 °С, то уже в субботу и воскресенье прогнозируется 30... 31°С», – сказал Вильфанд в беседе с RT.
По его словам, жара сохранится минимум до середины следующей недели. С субботы над Москвой будет стоять гребень высокого давления, поэтому погода будет малооблачной, без существенных осадков.
«Такая жаркая погода сохранится до середины следующей недели как минимум. Пока, согласно прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели температура тоже будет высокой – около 25... 30°С», – добавил метеоролог.
В то же время, отметил Вильфанд, прогнозируются отдельные осадки летнего типа.

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«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров
Инфекционист Жемчугов: в суши-барах можно подцепить сальмонеллез
27 июня 2024, 15:14

Фото: iStock/Ridofranz

Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Курске. После посещения местного суши-бара 13 человек заразились острой кишечной инфекцией. Причина, по предварительным данным, в сливочном соусе, которым были заправлены суши.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что общественное питание — очень сложный вопрос, потому что для потребителя многие этапы работы предприятий не видимы.

«Здесь два важных момента: одно дело — входящие, закупленные продукты должны быть качественными. За это ответственность на том, кто изготавливает, везет и транспортирует. А другое дело — в самом предприятии питания: как хранятся продукты, какая температура в помещении и так далее. Пользователь не может оценить эти два момента. Тут только по факту: съел — плохо, значит, что-то не так», — сказал эксперт.

По словам специалиста, заведения общественного питания находятся под полным контролем Роспотребнадзора, который должен проверять все условия. Сам же потребитель может запросить только лицензию.

Владислав Жемчугов объяснил, какие инфекции могут быть в суши-барах.

«В самой морской рыбе ничего плохого нет, она стерильна, потому что в морской воде нет инфекции. Но рыбу разводят в садках, а там может быть что-то заражено. Еще проблема в сырых продуктах. Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. Или салат режется на досках, где до этого были птицы. Это может привести к сальмонеллезу — инфекционному заболеванию», — объяснил врач.

Он добавил, что нужно обращать внимание цвет, запах и вкус продукта, а если возникают подозрения — не употреблять.

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Эколог Корниец предложил ввести льготы для борющихся с мусором в лесах
27 июня 2024, 15:01

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko

Для российских активистов, которые помогают бороться с мусором в лесах, следует ввести отличительные нагрудные знаки. С таким предложением выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец.
Согласно инициативе, такие граждане могли бы претендовать на льготный отдых в санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.
«В лесах вблизи крупных городов можно наблюдать мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов, хаотично раскиданные автомобильные и транспортные отходы и многое другое. Однако волонтёрские, экологические общественные, добровольные движения, даже частные лица берут на себя ответственность и борются с этой проблемой», – рассказал Корниец RT.
В связи с этим он предложил идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.

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#льготы
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В Подмосковье выбрали получателей соципотеки для специалистов и молодых учёных
27 июня 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

57 человек получат сертификаты на социальную ипотеку для молодых учёных и уникальных специалистов в Московской области по итогам проведённого отбора, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Для Московской области важно оказывать всестороннюю поддержку наиболее ценному кадровому резерву региона, в том числе с решением жилищного вопроса. (…) В этом году в результате отбора обладателями сертификатов на соципотеку станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — сказала глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что соципотеку молодым учёным и специалистам предоставляют с 2016 года, за это время эту помощь в приобретении жилья от властей области получили более 700 человек.

Получатель социальной ипотеки самостоятельно платит только проценты по кредиту, а саму стоимость квартиры выплачивает государство: половина суммы выдаётся сразу, а ещё половина поступает в течение срока погашения жилищного займа.

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#ученые
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