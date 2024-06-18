Фото: Ксения Казакова
Наукоград Реутов стал лауреатом федерального Индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Об этом сообщил корреспондент.
Реутов демонстрирует высокие результаты по многим показателям и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге. В городе успешно реализуются сотни государственных программ, которые способствуют его росту и развитию.
Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырех категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.
Читайте также:
В Подмосковье летнюю подработку нашли уже более 6 тыс. подростков
Воробьёв: в Подмосковье к 1 сентября откроют 24 новые школы и 10 детсадов
На маршруты в Реутове вышли новые автобусы
«Мы успешно реализуем планы в сфере цифровизации городского хозяйства. Это сложная работа, благодаря которой Реутов преображается. Мы видим ситуацию в режиме реального времени и незамедлительно реагируем на всё, что происходит в городе. Система «Центр управления регионом» помогает анализировать, ставить чёткие задачи нашим исполнителям и контролировать ход выполнения работ», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.
Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырех категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.
Читайте также:
В Подмосковье летнюю подработку нашли уже более 6 тыс. подростков
Воробьёв: в Подмосковье к 1 сентября откроют 24 новые школы и 10 детсадов
На маршруты в Реутове вышли новые автобусы
Мира Полтева