Резиденты подмосковных индустриальных парков готовы вложить в свои проекты 830 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты подмосковных индустриальных парков вложат в проекты 830 млрд рублей Объём инвестиций, заявленных резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья, превышает 830 млрд рублей.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По информации зампреда, на территории индустриальных парков ссоздано 73 тыс. рабочих мест. Найти локацию для размещения бизнеса в регионе, в том числе в индустриальных парках, можно на Инвестиционной карте Московской области.
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«Сегодня резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата «Лайт индастриал», являются более 1,6 тыс. компаний. Общий объём заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов – более 830 млрд рублей. Сейчас фактический объём инвестиций, уже осуществлённых компаниями, – более 550 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
По информации зампреда, на территории индустриальных парков ссоздано 73 тыс. рабочих мест. Найти локацию для размещения бизнеса в регионе, в том числе в индустриальных парках, можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская