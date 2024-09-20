Резиденты подмосковных индустриальных парков готовы вложить в свои проекты 830 млрд рублей

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья», позволяющий оперативно получить консультацию по вопросам в сфере бизнеса, заработал в Московской области с начала года, о том, какая информация оказалась наиболее востребованной, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба ведомства.