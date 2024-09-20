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В Химках заработал экопроект «Благодарный шкаф»

20 сентября 2024, 13:53
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Экологический проект по сбору ненужной одежды и текстильных отходов «Благодарный шкаф» запустили в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забота об экологии – важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект «Благодарный шкаф», — заявил замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
Он добавил, что в настоящее время на территории округа работает 33 терминала проекта, в планах — установить такие ящики по 246 адресам во всех микрорайонах муниципалитета.



В «благодарные шкафы» — контейнеры проекта — жители Химок могут принести текстильные изделия самого разного качества и степени износа. Пригодные для ношения вещи передадут многодетным и малообеспеченным семьям, детям из приютов, а также пожилым и бездомным людям. Остальное будет отправлено на переработку.

В терминалы можно также приносить рюкзаки и сумки, детские игрушки, изделия из кожи и меха и пр. Полная информация о проекте, а также об адресах терминалов размещена по ссылке.

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#благотворительная акция
#химки
#вещи
Инвесторы создадут в Бронницах более 1,2 тыс. новых рабочих мест
20 сентября 2024, 13:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест появится в городском округе Бронницы в 202402029 годах благодаря реализации ряда инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона
«На 2024-2029 гг. в планах реализовать 28 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Благодаря этому в округе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.
В числе этих проектов — производственный комплекс «Технопарк Бронницы», в который инвестор вложит 543 млн рублей, парк-музей Русского зодчества с общей сумой инвестиций в один миллиард рублей, а также универсальный рыночный комплекс — в него инвестируют 377 млн рублей. Рыночный комплекс разместится на площади свыше трёх гектаров и будет включать в себя одиннадцать торговых павильонов.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#рабочие места
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ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»
20 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/SewcreamStudio

ВТБ повысил до 50,1% размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» из-за сокращения лимитов по этой госпрограмме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по «Семейной ипотеке».

«Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в пресс-службе банка.

Там пояснили, что первый взнос повысили для того, чтобы иметь возможность выдавать «Семейную ипотеку» людям с низкой долговой загруженностью. При этом те клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября.

Напомним, 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по «Семейной ипотеке». В банке объяснили это тем, что лимит на нее закончился. При этом заявки от клиентов принимать продолжают, но рассмотрят их только после того, как лимит будет возобновлен.

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Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей
20 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья», позволяющий оперативно получить консультацию по вопросам в сфере бизнеса, заработал в Московской области с начала года, о том, какая информация оказалась наиболее востребованной, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба ведомства.
«Чат-бот предоставляет бизнесменам актуальную информацию в удобном и доступном формате. Самыми популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», — сказала Надежда Куртяник.
С помощью чат-бота предприниматели могут также узнать о различных грантах и конкурсах, включая сроки и условия их проведения, об изменениях в законодательстве, различных событиях в сфере бизнеса и пр. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить шаблоны документов и узнать алгоритмы действий в различных ситуациях.

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Названы страны, наиболее зависимые от сырья из России
Литва, ФРГ и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ
20 сентября 2024, 09:46

Фото: iStock/SeventyFour

США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных стран, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники.
Отмечается, что в прошлом году наибольшую потребность за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 государств. Больше других — Греция, на долю страны пришлось порядка 19% импорта.

Уточняется, что 26 государств покупали российский титан, от которого наибольшую зависимость испытывали Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2% импорта соответственно.

В никеле нуждались в Финляндии, Эстонии и ФРГ. На долю США пришлось 39,2% импорта палладия из РФ. Согласно данным агентства, более 90% импортного аммиака, полученного Литвой, были российскими.

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Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре

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Строительство крупной кофейной фабрики в Подольске завершат через три года
19 сентября 2024, 20:44

Строительство кофейной фабрики в деревне Коледино городского округа Подольск завершат в феврале 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства нескольких объектов в составе нового кофейного производства.
«Компания «Арабика» начала строительство фабрики в августе прошлого года. Сейчас строительная готовность объектов составляет 70%. Ввод предприятия пройдёт в два этапа. На первом запустят корпус обжарки кофе мощностью 17 тонн продукции в сутки, на втором – производство кофейной продукции мощностью 45,7 тонн в сутки. Завершат строительство фабрики в феврале 2027 года», – отметили в ведомстве.
Инспекторы понаблюдали за строительством корпусов по производству кофейной продукции, обжарки кофе, насосной станции, котельной, очистных сооружений и трансформаторной подстанции.

На фабрике будут производить молотый, зерновой и растворимый кофе, сухие растворимые смеси. Поставлять продукцию планируется в существующие торговые сети.

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Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре
19 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.
«Для российской валюты август прошел достаточно спокойно. На стоимость рубля не повлияли события в Курской области, а также выборы в регионах прошли достаточно мирно. До президентских выборов в США остаётся меньше двух месяцев. Поэтому неудивительно, что все усилия истеблишмента США сосредоточены на внутренних задачах. Им сейчас не до России и не до Китая», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.

Ранее руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США.

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#выборы
#сша
#экономика
#валюта
#доллар
#рубль
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На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов
19 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock / Moon Safari

На Инвестиционном портале Подмосковья с начала 2024 года начали работу пять новых сервисов.
В основном они помогают упростить работы компаний малого и среднего бизнеса, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Одна из наших главных задач – упростить работу МСБ. Это помощь в различных финансовых вопросах и решение организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где фактически в один клик удаётся выполнить сразу несколько задач», – пояснила зампред.
По словам Зиновьевой, некоторые сервисы помогают компаниям представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Так, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами. Сервис «100% Подмосковье» тоже создавался для того, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить её.
«Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» разрабатывали для тех, кто увлечён промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона. Но это ещё и площадка, где компании могут рассказать о себе и пригласить посетителей на свои экскурсии», – отметила Зиновьева.
Ещё два сервиса помогают реализовывать различные проекты и запустить бизнес.
«Другие два сервиса облегчают анализ производственной инфраструктуры региона и возможностей бизнеса. Мы внедрили его на инвестиционной карте региона. Первый – «Карта дорог». Он позволяет потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности», – пояснила зампред.
Второй, по её словам, называется «Тепловая карта газообеспечения». Он даёт возможность инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#портал
#екатерина зиновьева
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Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
19 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/DesignRage

Германия смогла справиться с нехваткой российского газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек. Его слова приводит немецкое издание Bild.
«Нехватки российского газа больше нет. Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — сказал Хабек.

Он также отметил, что стоимость газа в Германии снова понизится и достигнет уровня, который сохранялся до пандемии. По его словам, это произойдет, когда дополнительные объемы природного газа будут освобождены и поступят на немецкий рынок.

Ранее экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств.

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#сша
#рынок
#газ
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#страны
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#дефицит
#евросоюз
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В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты
19 сентября 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка овощей, выращенных на открытом грунте, продолжается в Московской области, в частности, урожай собран почти с трети территорий, засаженных капустой, он составил около 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году в Подмосковье капустой засеяли полторы тысячи гектаров, из них убрано более 408 га. Собрано 15,9 тысяч тонн овощей этого вида», — говорится в сообщении.
В лидеры Московской области по сбору капусты вышел городской округ Коломна: там собрали 8,2 тыс. тонн. Второе место занял Дмитровский округ, где собрали 4,7 тыс. тонн капусты. На третьем место округ Серпухов с 87 тоннами собранной капусты, на четвёртом — Ступино (721 тонна), а замыкает топ-5 Воскресенск, где собрали 652 тонны капусты.

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#уборка
#овощи
#сельское хозяйство
#московская область
#подмосковье
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