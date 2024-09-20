В Химках заработал экопроект «Благодарный шкаф»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Экологический проект по сбору ненужной одежды и текстильных отходов «Благодарный шкаф» запустили в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забота об экологии – важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект «Благодарный шкаф», — заявил замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.Он добавил, что в настоящее время на территории округа работает 33 терминала проекта, в планах — установить такие ящики по 246 адресам во всех микрорайонах муниципалитета.
В «благодарные шкафы» — контейнеры проекта — жители Химок могут принести текстильные изделия самого разного качества и степени износа. Пригодные для ношения вещи передадут многодетным и малообеспеченным семьям, детям из приютов, а также пожилым и бездомным людям. Остальное будет отправлено на переработку.
В терминалы можно также приносить рюкзаки и сумки, детские игрушки, изделия из кожи и меха и пр. Полная информация о проекте, а также об адресах терминалов размещена по ссылке.
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