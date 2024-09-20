Свыше 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.
Больше 30 предприятий представили сотни предложений о работе на ярмарке вакансий в Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Написать резюме или пройти собеседование можно было прямо в парке. Сегодня почти 90% предприятий и организаций муниципалитета нуждаются в кадрах. Список вакансий большой: врачи, полицейские, менеджеры, сварщики», – говорится в сообщении.На ярмарку пришли не только те, кто ищет работу, но и те, кто готов сменить специальность. Как отметили в администрации, такой формат удобен тем, что прямо на месте можно заполнить анкету, пройти первичное собеседование и узнать условия, которые предлагает работодатель.
Отмечается, что ярмарка вакансий оказалась весьма востребованной среди жителей Шатуры. За несколько часов её посетили сотни человек
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