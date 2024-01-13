Высланный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков вернулся в Россию

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Пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии из-за «угрозы национальной безопасности», прибыл в Россию. Его встретили на границе Псковской области журналисты вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщил телеканал RT.
Ранее сообщалось, что глава представительства Балтийского федерального университета имени Канта и руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества 82-летний Борис Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, что он представляет «угрозу национальной безопасности» и вскоре будет депортирован. По закону, у пенсионера имелся месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.
В посольстве РФ назвали «абсолютно антигуманным» и нарушающим принцип «неразделения семьи» решение латвийских властей, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.
Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщило информационное агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
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