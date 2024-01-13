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Высланный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков вернулся в Россию

13 января 2024, 04:20
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии из-за «угрозы национальной безопасности», прибыл в Россию. Его встретили на границе Псковской области журналисты вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщил телеканал RT.




Ранее сообщалось, что глава представительства Балтийского федерального университета имени Канта и руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества 82-летний Борис Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, что он представляет «угрозу национальной безопасности» и вскоре будет депортирован. По закону, у пенсионера имелся месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.

В посольстве РФ назвали «абсолютно антигуманным» и нарушающим принцип «неразделения семьи» решение латвийских властей, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.


В конце декабря 2023 года латвийские власти решили принудительно выселить из страны более 1200 российских граждан. Процедура выдворения будет касаться тех, не урегулировал свой правовой статус.

Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщило информационное агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

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#латвия
#россия
#пенсионер
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Сын Дональда Трампа назвал истинного виновника смерти американского блогера Лиры
«Известия»: Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти блогера Гонсало Лиры
13 января 2024, 05:01

Фото: Сайт Кремля

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил главу Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.
«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зелинский, убивать наших граждан и наших журналистов? Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет!», — написал Трамп-младший в социальной сети X (орфография сохранена).
Бывший корреспондент The New York Times Джон Вароли, в свою очередь, заявил, что Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, был убит СБУ и правительством США, способствовавшим его аресту и поддержавшим его.

Госдепартамент США 13 января подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Незадолго до кончины 55-летний Лира жаловался родителям на плохое самочувствие, отмечая, что еще в середине октября у него появились симптомы пневмонии, однако руководство тюрьмы признало это лишь 22 декабря.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.

В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.

В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест. После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.

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#владимир зеленский
#дональд трамп
#украина
#сша
#сбу
#блогер
#смерть
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«Ведомости»: «Росатом» открыл на Чукотке крупнейшие в России запасы золота
13 января 2024, 03:50

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich

Госкорпорация «Росатом» обнаружила крупнейшие запасы золота на Чукотке, оцениваемые более чем в 100 тонн. Об этом 12 января написали «Ведомости». Это крупнейшие запасы драгметалла, открытые в России с 1991 года в рамках одного месторождения.
К 2029 году компания «Атомредметзолото» (подразделение горнорудного дивизиона «Росатома») планирует добывать по три тонны золота в год, что составит около 1% в общей добыче драгоценного металла в стране.

Пресс-служба «Атомредметзолота» уточнила, что речь идёт о золоторудном месторождении Совиное, которое входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла. Последний расположен в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря.

При этом опрошенные изданием эксперты не исключают, что грядущий проект потребует строительства отдельной АЭС малой мощности из-за высокой стоимости строительства линий электропередачи.

В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Самыми крупными стали месторождение в Оренбургской области с 7,5 млн тонн нефти, и на шельфе Каспийского моря, с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа.

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#чукотка
#золото
#проект
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Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
«Известия»: Василий Небензя назвал западную атаку на Йемен вооружённой агрессией
13 января 2024, 02:36

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
По его словам, в результате этого война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив». Совбез ООН не давал никакой правовой санкции на эти удары, которые не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, добавил российский дипломат.

Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.

«Ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и превращение ситуации в катастрофу с бесчисленными потерянными жизнями будет полностью лежать на США и их пособниках», — подытожил Василий Небензя, призвав международное сообщество решительно осудить удары по Йемену.

Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

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#йемен
#россия
#оон
#сша
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МВД объявило в розыск критикующего СВО блогера-бодибилдера Александра Шпака
13 января 2024, 01:01

Фото: iStock/Dzurag

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.
Скорее всего, речь идет о дискредитации российской армии. В августе прошлого года, согласно данным Тверского суда Москвы, Александр Шпак становился фигурантом уголовного дела именно по этой статье. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ. Уже 7 раз на Шпака составляли протоколы за дискредитацию российских военных.



44-летний ютубер и бодибилдер Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Всё его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.

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#блогер
#розыск
#мвд
#сво
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Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов ввели в Москве
13 января 2024, 00:11

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Синоптики Гидрометцентра ввели на территории Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов нынешней ночью и в утренние часы 13 ноября: по их данным, столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение действует до 14:00 13 января. О сильных морозах ночью и утром субботы также предупредили и в МЧС.

При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, что оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в «цветной» шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.

Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.

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#гидрометцентр
#погода
#синоптики
#морозы
#москва
#московская область
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50 парков Подмосковья пригласили на празднование Старого Нового года
12 января 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Около 50 парков культуры и отдыха Подмосковья 13 и 14 января проведут празднование Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, 13 января на празднике «Хороводы, снеговики и сдобы» в Пестовском парке Балашихи состоится музыкальная интерактивная программа «Здравствуй, Старый Новый год!».

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово будут работать караоке, фотозона «5 минут». Пройдёт выступление народного фольклорного коллектива.

В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне покажут шутливый театрализованный концерт «Новогодний огонёк», пройдёт конкурс маскарадных костюмов.

14 января мероприятие «Ёлки, санки, парки» предложит гостям парка семейного отдыха в Дубне командные игры «Снежный боулинг», новогоднюю конкурсную программу «Попади снежком» и спортивные эстафеты.

В парке «Пегас» в Егорьевске состоятся детский мульт-квест с аниматором «Следопыт», конкурс «Теплые снежки». Будет работать фотозона «Северное сияние».

В Лотошинском парке культуры и отдыха пройдут снежные игры, соревнования по северной ходьбе.

Подробную информацию о празднике можно найти в соцсетях и на официальных ресурсах парков, а также на сайте министерства.

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Стоимость ремонта системы отопления Звёздного городка оценили в 550 млн рублей
12 января 2024, 22:37

Фото: Яна Шаливская

На ремонт котельной и теплосетей в Звёздном городке потребуется около 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации этого закрытого административно-территориального образования.
«Ремонт трубопроводов и тепловых сетей оценивается в сумму свыше 230 млн рублей, ремонт канализации и водоснабжения – более чем в 35 млн рублей. Муниципалитет рассчитывает провести работы в 2024-2025 годах. Ремонт котельной планируется провести в трёхлетней перспективе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ожидается субсидия из областного бюджета, готовится организация тендера. В пресс-службе заверили, что котельная Центра подготовки космонавтов не изношена, но нуждается в модернизации.

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#звёздный городок
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#тепло
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#московская область
#подмосковье
#жкх
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В Климовске тепло запустили во все многоквартирные дома
12 января 2024, 22:09

Фото: Яна Шаливская

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск тепло удалось запустить во все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Осталось подключить к отоплению четыре малоэтажных дома.
«Сегодня завершили работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска. Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный №27, 28, 29. Дом №22 планируем подключить к отоплению в субботу», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. К 12 января тепло подвели почти во все пострадавшие дома.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#котельная
#подольск
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#отопление
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#подмосковье
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Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу
12 января 2024, 21:49

Фото: Евгений Рой

Последствия коммунальной аварии в Яхроме удалось ликвидировать. Котельная на улице Ленина вновь заработала в полную силу.
В пятницу утром в подвале этой котельной произошла утечка в теплосети. Из-за ЧП пришлось отключить центральное отопление и горячую воду в жилых домах и на социальных объектах. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома, пять детских садов, школа и интернат.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место, утечку обнаружили, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена. Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
«Специалисты успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура во всех домах нормализуется», — заверил Поночевный.
Жителей Яхромы, в квартиры которых тепло ещё не пришло, просят обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 7 (496) 223-19-61 и 7 (495) 993-95-32.

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#московская область
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