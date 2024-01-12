В России трудоустроят 10 тысяч жителей Кении

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В Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X.
Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.
Также Мохамед подчеркнул, что аналогичные соглашения Кения подписала с Израилем, где выделят 30 тысяч рабочих мест в сфере сельского хозяйства, Сербией, в которой будут выделены 20 тысяч мест для трудоустройства в строительстве и сфере услуг. Также 2,5 тысячи кенийцев прибудут в Саудовскую Аравию и ещё 250 тысяч – в Германию.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бороться с кадровым голодом в стране можно при помощи пожилых и молодёжи.
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Также Мохамед подчеркнул, что аналогичные соглашения Кения подписала с Израилем, где выделят 30 тысяч рабочих мест в сфере сельского хозяйства, Сербией, в которой будут выделены 20 тысяч мест для трудоустройства в строительстве и сфере услуг. Также 2,5 тысячи кенийцев прибудут в Саудовскую Аравию и ещё 250 тысяч – в Германию.
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Анастасия Чинкова