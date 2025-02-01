РФ увеличила закупки лапши и дамплингов из Южной Кореи

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Импорт РФ лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам 2024 года увеличился практически вдвое, до максимума за двадцать лет, сообщило агентство РИА Новости.
В общей сложности за весь прошлый год столица России купила у Сеула лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов — это в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Такие объемы стали максимальными с 2004 года — в то время импорт лапши достигал отметки в 46,3 миллиона долларов.
Больше всего в 2024 году Россия импортировала лапшу быстрого приготовления — на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и иные похожие продукты питания — 2,1 миллиона долларов, а еще разные виды лапши, к примеру, яичную, из рисовой или кукурузной муки — 555 тысяч долларов.
В то же время по итогам года РФ в южнокорейском экспорте макаронных изделий очутилась на 13-м месте, а в 2023 году она занимала 15-ю строчку. В пятерку лидеров вошли Соединенные Штаты Америки (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).
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Больше всего в 2024 году Россия импортировала лапшу быстрого приготовления — на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и иные похожие продукты питания — 2,1 миллиона долларов, а еще разные виды лапши, к примеру, яичную, из рисовой или кукурузной муки — 555 тысяч долларов.
В то же время по итогам года РФ в южнокорейском экспорте макаронных изделий очутилась на 13-м месте, а в 2023 году она занимала 15-ю строчку. В пятерку лидеров вошли Соединенные Штаты Америки (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).
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Ольга Енгалычева