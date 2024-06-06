РФПИ: ожидается потеря Европой до €1 трлн от снижения поставок газа из РФ

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Европейские потери от снижения газовых поставок из России к концу этого года вырастут до одного триллиона евро. Об этом сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, на текущий момент сумма, которую потеряла Европа, составляет 700 миллиардов евро. Дмитриев добавил, что все связано в том числе с очень большими индустриальными потерями. В частности, они оцениваются от 3% в год ВВП Германии, а в ряде других стран до 6%.
ПМЭФ проходит в период с 5 по 8 июня, в нем участвуют более 17 тысяч человек из 136 стран. Главная тема для обсуждения — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
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Никита Кротов