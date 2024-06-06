РФПИ: ожидается потеря Европой до €1 трлн от снижения поставок газа из РФ

Европейские потери от снижения газовых поставок из России к концу этого года вырастут до одного триллиона евро. Об этом сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.