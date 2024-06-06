Экс-разведчик США Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли у него паспорт при посадке в самолёт, не позволив тем самым вылететь в Россию для участия в ПМЭФ. Он заявлял, что соответствующий приказ был отдан Госдепом США, и пообещал оспорить это решение.
Риттер испытал сильное разочарование, когда правительство страны лишило его возможности лично принять участие в форуме. Однако позднее он сообщил RT, что всё же сможет присутствовать на ПМЭФ, правда в формате видеосвязи. Он подчеркнул, что это позволит не заглушить его голос тем, кто не согласен с его посылами.
Уточняется, что он будет участвовать в сессии RT на ПМЭФ, которая пройдёт 7 июня.
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ПМЭФ-2024
Риттер испытал сильное разочарование, когда правительство страны лишило его возможности лично принять участие в форуме. Однако позднее он сообщил RT, что всё же сможет присутствовать на ПМЭФ, правда в формате видеосвязи. Он подчеркнул, что это позволит не заглушить его голос тем, кто не согласен с его посылами.
Уточняется, что он будет участвовать в сессии RT на ПМЭФ, которая пройдёт 7 июня.
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Анастасия Чинкова