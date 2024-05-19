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РИА: Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

19 мая 2024, 10:39
Фото: iStock/SergeyChayko

Фото: iStock/SergeyChayko

В марте 2024 года Индия более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли республики.
По информации агентства, за март Индия импортировала из России алмазов на 728 тысяч карат. Таким образом, в годовом выражении импорт увеличился в 2,3 раза.

«Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга», — уточнил автор статьи.



В результате, общий объём импорт алмазов Индией упал с 14,7 миллионов карат до 12,15 миллионов.

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#индия
#импорт
#экономика
Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке
МВФ: экономика России с начала XXI века выросла в восемь раз
19 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Экономика РФ с начала XXI века увеличилась в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. Информация следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Уточняется, что экономика России за 23 года выросла в 7,7 раза – до чуть более 2 триллионов долларов с отметки 260 миллиардов в конце прошлого века. Примечательно, что наиболее активный рост экономики наблюдался у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала века она увеличилась в 19,4 раза.

Второе место занимает Китай, его показатели возросли до 17,7 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза – до 261 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что к 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения.

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#россия
#экономика
#казахстан
#китай
#рост
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Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в России
19 мая 2024, 02:06

Фото: iStock/grafvision

Министерство сельского хозяйства исключило дефицит кисломолочной продукции в России на фоне ухода с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen. В ведомстве заявили, что в стране достаточно сырья для ее производства, ​сообщает РИА Новости.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», – уточнили в Минсельхозе.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время проблемы с поставками данной продукции отсутствуют и дефицит исключен.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов. Эксперт подчеркнула, что у некоторых людей наблюдается аллергия и непереносимость глютена и молочных продуктов. В этом случае решение об исключении продукта должен принять врач, который оценит все риски.

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#молочная продукция
#врач
#экспертное мнение
#минсельхоз
#дефицит
#россия
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В Минсельхозе высказались о дефиците кисломолочной продукции в России
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России
18 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Wirestock

В России достаточно сырья для производства кисломолочной продукции, поэтому её дефицит исключён. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Ранее стало известно, что владелец поставщика заквасок Chr. Hansen – датская компания Novonesis покидает российский рынок. Её деятельность в России завершится в течение 12 месяцев.

В ведомстве подчеркнули, что у молочных предприятий, действующих в России, сформированы необходимые запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски.

Кроме того, в Россию продолжает бесперебойно поступать соответствующая продукция, поэтому нехватка готового продукта на внутреннем рынке исключена.

При этом в Минсельхозе сообщили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, в том числе и закваски. В настоящее время в России реализуются два инвестиционных проекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, которые построят к 2025 году.

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#минсельхоз
#молочная продукция
#дефицит
#россия
#поставки
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Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на более 90 миллионов евро
Суд по иску «Русхимальянса» арестовал активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро
18 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/eyewave

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро по иску «Русхимальянса». Об этом сообщается в опубликованном судом документе.
Отмечается, что суд принял меры по иску компании, в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

Решением суда на денежные средства Коммерцбанка в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях и иных валютах по официальному курсу Центробанка накладывается арест.

Также под арест попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной в Москве.

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#банк
#активы
#арест
#германия
#россия
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Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн
18 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.
Согласно информации источника, у Казахстана имеется достаточный объём запасов сахара на складах, но на фоне предстоящего пикового сезона потребления сахара Астана запросила увеличение квоты поставок сахара со стороны РФ. Отмечается, что Казахстан получил от России предварительное согласие по этому вопросу.

В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.

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Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
#казахстан
#соглашения
#закон
#страны
#парламент
#рф
#сахар
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Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу
18 мая 2024, 09:38

Фото: iStock/blinow61

Перевод за рубеж средств, которые были получены российской структурой IKEA — ООО «Торг» — за остававшиеся в РФ товары, признан «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.
Отмечается, что структура IKEA обязана выплатить в доход страны 12,9 миллиарда рублей. По данным источника, суд принял решение в конце прошлого месяца.

Примечательно, что шведская компания давно покинула российский рынок, однако при этом она продлила права на свой товарный знак до 2033 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиардов рублей ирландской компании Fami Limited.

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#суд
#имущество
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#рынок
#страны
#компании
#меры
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Danone завершила сделку по продаже своего бизнеса в России
Французская Danone завершила сделку по продаже бизнеса в России
18 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/Wasan Tita

Французская компания Danone подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р», сообщается на сайте организации.
В компании напомнили, что 22 марта 2024 года было объявлено о получении разрешения от российского регулирующего органа, которое было необходимо Danone для продажи своего российского бизнеса ООО «Вамин Р». Организация объявила о завершении сделки.

Ранее сообщалось, что бизнес Danone в России был успешно продан местным инвесторам. Об утверждении деталей сделки стало известно около 2 месяцев назад.

Компания Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 г. Компания предложила выкупить 75% своего бизнеса при условии, что у нее будет возможность обратного выкупа активов. Однако из-за трудностей с уходом с местного рынка продажа была отложена.

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#сделки
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#россия
#рынок
#активы
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Россиянам рассказали про мошенников «из Центробанка»
Специалист Постникова: ЦБ не работает напрямую с физическими лицами
18 мая 2024, 02:31

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники активно представляются сотрудниками Центрального банка (ЦБ) России и используют многоуровневую схему обзвона, в которой подозревается участие сотрудников правоохранительных органов, сообщила главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова ​в ​беседе с «Лайф.ру».
Специалист рассказала, что для убеждения злоумышленник отправляет жертве документ с логотипом и печатью Центрального банка по мессенджеру или электронной почте. Незнакомцам нельзя передавать свои персональные данные, 3-значный код на обратной стороне карты, код из SMS, PIN-код для доступа к мобильному приложению банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и справки сотрудникам, не обслуживает счета граждан. Она также рекомендует в случае телефонных звонков позвонить в банк самостоятельно, а также использовать антивирус и защиту от спама на устройстве.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали уговаривать жертв продлить срок действия карты. Для этого потенциальным жертвам рассылается фишинговая ссылка и на смартфон пользователя устанавливается вредоносное ПО.

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#мошенник
#банк
#центробанк
#деньги
#звонок
#счёт
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Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов
18 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/frentusha

Министерство промышленности и торговли России изменило количество и сроки производства гражданских самолетов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной промышленности до 2030 года, следует из опубликованного правительственного распоряжения, передает РБК.
Как следует из документа, по итогам выполнения программы к 2031 году будет произведено 994 самолета – на 87 меньше, чем планировалось два года назад. Это сокращение затронет небольшое региональные самолеты, а не магистральные. Основное производство запланировано на последнюю треть десятилетия.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметное выбытие иностранных гражданских самолетов из российских авиакомпаний начнется из-за невозможности ремонта с 2030 года. В прошлом году он назвал еще один крайний срок – 2025 год. Чемезов не объяснил причин, по которым дата была значительно перенесена.

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#самолет
#производство
#документы
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