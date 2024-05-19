РИА: Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

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В марте 2024 года Индия более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли республики.
По информации агентства, за март Индия импортировала из России алмазов на 728 тысяч карат. Таким образом, в годовом выражении импорт увеличился в 2,3 раза.
В результате, общий объём импорт алмазов Индией упал с 14,7 миллионов карат до 12,15 миллионов.
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«Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга», — уточнил автор статьи.
В результате, общий объём импорт алмазов Индией упал с 14,7 миллионов карат до 12,15 миллионов.
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Евгения Парфентьева