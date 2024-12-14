Ежегодная поддержка: пенсионерам предложили новую выплату к дню рождения

Для того, чтобы сэкономить на покупке подержанного автомобиля, следует подбирать варианты в разных регионах, не стесняться торговаться с продавцом и следить за акциями и скидками. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова. По ее словам, еще один способ купить машину дешевле — следить за аукционами, где часто ниже рыночной стоимости продают конфискованные у должников или списанные с баланса компаний автомобили.