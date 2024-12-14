Ежегодная поддержка: пенсионерам предложили новую выплату к дню рождения

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В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Дополнительная выплата направлена на поддержку всех категорий пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и сотрудников силовых структур. Размер выплаты будет равен месячной пенсии пенсионера на момент её начисления.
«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — объяснил Чернышов РИА Новости.Он отметил, что ранее проект закона не был принят из-за несоответствия федеральным законодательным требованиям. В обновлённой редакции документ учитывает изменения в законодательстве, включая правки в законы №400-ФЗ и №166-ФЗ.
Парламентарий считает, что введение 13-й пенсии поможет компенсировать рост цен и инфляцию, а также станет символом заботы государства о пожилых гражданах.
По его мнению, дополнительная выплата улучшит уровень жизни пенсионеров, средняя пенсия которых остаётся на уровне 21 тысячи рублей. Выплата станет важным шагом в восстановлении социальной справедливости.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию.
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