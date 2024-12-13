Экономист раскрыла, как сэкономить на покупке подержанного автомобиля

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Для того, чтобы сэкономить на покупке подержанного автомобиля, следует подбирать варианты в разных регионах, не стесняться торговаться с продавцом и следить за акциями и скидками. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова. По ее словам, еще один способ купить машину дешевле — следить за аукционами, где часто ниже рыночной стоимости продают конфискованные у должников или списанные с баланса компаний автомобили.
«Даже если автомобиль выглядит идеально на первый взгляд, стоит провести техническую проверку. Особенно важно проверить юридическую «чистоту» автомобиля: убедитесь, что он не числится в угоне, не является залогом по кредиту и что все документы в порядке», — поделилась эксперт в беседе с RT.В то же время автоэксперт Владимир Сажин обратил внимание на еще одну особенность автомобилей с пробегом — часто за ними скрываются привезенные по запчастям разные машины, а после собранные и сваренные в одну. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что такие авто часто оставляют людей без денег и без средства передвижения, так как ГИБДД отказывается ставить их на учет.
«С одной стороны, есть такое понятие, как покупка машины на донора. Берут битый кузов, переваривают номерные шильды. Все это чревато последствиями, если эксперты докажут, что номерные агрегаты были переварены, тогда неприятностей не избежать. Но если, скажем, купили половину кузова на разборке, потому что машина была сложена в гармошку, и приварили его, то проблем не должно быть. Главное, чтобы это не были маркированные части и не ворованные детали», — пояснил он.Читайте также:
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Данил Пономарев