Житель Клина передал внедорожник в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Внедорожник УАЗ-469 передал бойцам специальной военной операции житель Клина Александр Сидей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Передать внедорожный грузовой автомобиль на фронт мне кажется единственным верным решением. Я связался с Клинским благочинием, так как знал, что священнослужители уже не раз отправляли машины «за ленточку», — рассказал Александр Сидей.Он добавил, что сейчас автомобиль находится в Рузе на ремонте: перед отправкой на СВО внедорожнику проведут осмотр ходовой части, заменят бензонасос и масляный насос, а также покрасят кузов.
Александр Сидей передаёт вместе с машиной несколько важных запасных частей, в частности, два двигателя, передний мост, карбюраторы и масляные фильтры.
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