Работники Клинского ЖКХ были признаны лучшими представителями профессии в Подмосковье

31 октября команда работников Клинского жилищно-коммунального хозяйства приняла участие в XXIII Московском областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Клин представляли три специалиста: штукатур-маляр Ангелина Иванова из РЭУ-4 и управляющей компании «Клинская теплосеть», слесарь-сантехник Юрий Марушко из управляющей компании «Коммунальщик» и электрогазосварщик Максим Крючков из той же компании.
Все участники успешно прошли конкурсные испытания и получили призы и почётные грамоты на торжественной церемонии награждения. Электрогазосварщик Крючков был признан лучшим в Московской области и занял первое место в своей категории. Слесарь-сантехник Марушко также показал хорошие результаты и занял третье место.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Все участники успешно прошли конкурсные испытания и получили призы и почётные грамоты на торжественной церемонии награждения. Электрогазосварщик Крючков был признан лучшим в Московской области и занял первое место в своей категории. Слесарь-сантехник Марушко также показал хорошие результаты и занял третье место.
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Дайана Хусинова