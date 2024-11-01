В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию

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Для удобства жителей Клина администрация провела выездное мероприятие на территории предприятия. Во время обеденного перерыва состоялась встреча жителей с главой округа Алёной Дмитриевной Сокольской и заместителями главы, курирующими жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дороги, социальную сферу и здравоохранение, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Выездная Администрация прошла 31 октября на территории ОАО «Химлаборприбор», одного из старейших и крупнейших стекольных заводов региона, где работает около 400 сотрудников. Благодаря этому удалось решить множество вопросов, касающихся различных частей города, посёлка или микрорайона.
Химлабор расположен на улице Папивина, поэтому реконструкция городского бульвара на этой улице, проходящая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стала актуальной темой обсуждения.
Среди других актуальных вопросов для жителей были социальная газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство новых детских игровых и спортивных площадок, пресечение незаконных действий, нарушающих права жителей деревни, переселение из аварийного жилья и реализация программы благоустройства городского округа.
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Химлабор расположен на улице Папивина, поэтому реконструкция городского бульвара на этой улице, проходящая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стала актуальной темой обсуждения.
Среди других актуальных вопросов для жителей были социальная газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство новых детских игровых и спортивных площадок, пресечение незаконных действий, нарушающих права жителей деревни, переселение из аварийного жилья и реализация программы благоустройства городского округа.
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«Вопросов по всевозможным темам мы получили немало. Ответили или подготовим ответ на каждый», — сообщила Сокольская.
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Дайана Хусинова