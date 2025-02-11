Риелтор объяснил, почему дома в Испании дешевле, чем квартиры в Москве

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Квартиры в Москве дороже, чем дома в Испании и Японии, потому что в российской столице есть высокоразвитая инфраструктура, рынок труда и рабочие места. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, объясняя все чаще появляющиеся в сети публикации, где сравниваются цены на жилье за рубежом и в России.
«Жилье везде дорогое. Просто если вы сравниваете столичный город с населением в несколько миллионов, который обеспечен инфраструктурой и где есть рабочие места, где есть рынок труда, позволяющий снимать жилье или его купить с помощью ипотеки, или удаленную деревню, в которой нет ничего, кроме домика на природе, но нет возможности провести интернет», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем аналитики «Метриума» и ГК «Основа» выяснили самую популярную площадь квартир в Москве. Чаще всего люди покупают жилье площадью 30-50 квадратных метров — около 48% соглашений в массовом сегменте за 2024 год, пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования. При этом в бизнес-классе отмечается похожая тенденция — на квартиры площадью 30-50 кв.м приходится 38% сделок.
«В новостройках премиум-класса самой востребованной площадью жилья тоже оказались 30-50 кв. м (31%). Лишь в элитном- и делюкс-классах малогабаритные квартиры и апартаменты не пользуются успехом. На долю помещений до 50 кв. м в новостройках этого класса приходится 3% и 1% сделок соответственно», — отмечает издание.Читайте также:
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