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Риелтор объяснил, почему дома в Испании дешевле, чем квартиры в Москве

Риелтор Апрелев: жилье в Москве дороже домов в Испании из-за инфраструктуры
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

Квартиры в Москве дороже, чем дома в Испании и Японии, потому что в российской столице есть высокоразвитая инфраструктура, рынок труда и рабочие места. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, объясняя все чаще появляющиеся в сети публикации, где сравниваются цены на жилье за рубежом и в России.
«Жилье везде дорогое. Просто если вы сравниваете столичный город с населением в несколько миллионов, который обеспечен инфраструктурой и где есть рабочие места, где есть рынок труда, позволяющий снимать жилье или его купить с помощью ипотеки, или удаленную деревню, в которой нет ничего, кроме домика на природе, но нет возможности провести интернет», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем аналитики «Метриума» и ГК «Основа» выяснили самую популярную площадь квартир в Москве. Чаще всего люди покупают жилье площадью 30-50 квадратных метров — около 48% соглашений в массовом сегменте за 2024 год, пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования. При этом в бизнес-классе отмечается похожая тенденция — на квартиры площадью 30-50 кв.м приходится 38% сделок.


«В новостройках премиум-класса самой востребованной площадью жилья тоже оказались 30-50 кв. м (31%). Лишь в элитном- и делюкс-классах малогабаритные квартиры и апартаменты не пользуются успехом. На долю помещений до 50 кв. м в новостройках этого класса приходится 3% и 1% сделок соответственно», — отмечает издание.
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В США назвали Набиуллину лучшей в мире главой Центробанка
10 февраля 2025, 20:17

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Эльвира Набиуллина является одним из лучших руководителей национальных регуляторов в мире. Об этом заявил экономический обозреватель информационного агентства Bloomberg Марк Чемпион.
Экономика России выстояла под давлением беспрецедентных санкций во многом благодаря разумной денежно-кредитной политике, и ВВП России, который должен был рухнуть, вырос, пишет эксперт. Такого успеха, по мнению автора публикации, страна сумела достичь «одной из лучших в мире глав центрального банка».

«Устойчивость ВВП России стала полной неожиданностью для всех», — отметил колумнист.

На такой результат повлияли и «масштабные официальные и неофициальные финансовые стимулы для продолжения военных действий», резюмировал он. Согласно официальным данным, по результатам 2023 года экономика России показала рост на 3,6 процента.

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#экономика
#эксперт
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#ввп
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«Без резких движений»: экономист Бунич спрогнозировал, как изменится ключевая ставка
10 февраля 2025, 17:00

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.
14 февраля Центробанк примет первое в 2025 году решение по основному показателю денежно-кредитной политики страны. Как сообщала в конце прошлого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, на февральском заседании регулятор будет выбирать из двух возможных вариантов. Либо он убедится, что достигнутой жёсткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева и спроса не будет снижаться, а кредитование перейдёт к новому витку расширения, придётся вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки.

Скорее всего, ключевая ставка не повысится. Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
«Думаю, что ставка не повысится, исходя из слов самой Набиуллиной. Сейчас нет оснований, поскольку никакого продолжения кредитования не наблюдается. Кредитование резко упало и точно не растёт. В несколько раз упали показатели кредитов, которые берут население, бизнес. Кроме того, сегодня нет данных, свидетельствующих, что инфляция растёт. Конечно, нет и данных, что она падает, то есть информация противоречивая. В этих условиях, скорее всего, Центробанк не будет делать резких движений», – считает экономист.
По словам Бунича, инфляция ещё продолжает расти, но вполне вероятно, что она достигла пика. Следующие данные, например, в феврале, могут это подтвердить.
«Как только инфляция начнет снижаться, я уверен, Центробанк понизит ставку. Может быть, это случится на следующем заседании или через одно заседание. Но предполагаю, что ЦБ перейдёт к снижению ставки», – сказал собеседник «Радио 1».
Как отметил Андрей Бунич, темпы роста инфляции уже снижаются. Если раньше она росла всё время, то сейчас точно не растёт. По мнению экономиста, все данные через месяц – два могут подтвердить, что инфляция снижается.

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#россия
#центробанк
#ключевая ставка
#экономика
#прогноз
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Из банка Англии изъяли 8 тыс золотых слитков из-за угроз Трампа о торговой войне
09 февраля 2025, 02:56

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Из Английского банка за последние месяцы было изъято восемь тысяч золотых слитков на фоне угроз президента США Дональда Трампа о торговой войне. Об этом пишет The Telegraph.
В газете отмечают, что изъятие слитков стартовало с конца прошлого года. По данным компании Threadneedle Street, в общей сложности было вывезено около 2% от общего запаса. Данная мера связана с опасениями на фоне опасений последствий торговой войны, которой угрожает Трамп.

Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден поделился тем, что финансовое учреждение было завалено запросами после увеличения стоимости золота на фьючерсном рынке в Нью-Йорке. К тому же цена стала выше наличного золота в Лондоне. Из-за этого ожидание получения слитков увеличилось с нескольких дней до недель. Данный факт обоснован желанием трейдеров воспользоваться разницей в цене.

К тому же у инвесторов имеются переживания по поводу возможного введения тарифов на слитки в рамках торговой войны. При этом банк пообещал выполнить все запросы и предупредил, что проблема вывоза слитков и пересечение границ неизбежно приведут к задержкам.

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#великобритания
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Банки России снижают ставки по вкладам
08 февраля 2025, 12:14

Фото: istockphoto/kostya6969

Ставки по вкладам продолжают снижать крупные российские банки. Как уточняет РИА Новости, на рынке есть игроки, которые пока не меняют условия по депозитам. Также имеются те, кто увеличил доходность вклада-конструктора.
Таким образом ставки рублевых вкладов ВТБ снижены до 22,6 при полугодовом вкладе. Ранее они составляли 23%.

Максимальная ставка Россельхозбанка снизилась с 23% до 22,5% годовых.

Что касается Сбербанка, в нем ставки по полугодовым пополняемым вкладам упали на 0,75%. Теперь клиенты с премиум-подпиской могут получить 22,25% годовых. Максимальная ставка для трехмесячного вклада и вклада более чем на 10 месяцев составляет 20,25 %. Ставка девятимесячного вклада равна 21,25%.

Согласно данным Альфа-банка, его ставка на вклады до одного года снижена в диапазоне 0,5-1%.

Ранее сообщалось, на что в России рухнули цены.

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#россия
#экономика
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В России рухнули цены на китайские авто с пробегом
Цены на китайские авто с пробегом в России упали на 19% за год
08 февраля 2025, 00:51

Фото: iStock/Fahroni

В России за год стали дешевле автомобили с пробегом от китайских брендов, цены снизились на 15-19%. К соответствующим выводам пришли аналитики «Авито Авто». Тренд на снижение стоимости, как отмечается, коснулся отдельных марок и моделей.
«Наиболее заметно уменьшилась средняя цена на автомобили с пробегом марки Changan: изменение составило 19,2%. На втором месте идет корейская марка Genesis, автомобили которой потеряли в цене 18%. Средние цены на машины Geely снизились за год на 16,5%, а Exeed — на 15,7%. Машины бренда Tank на «вторичке» упали в цене на 15%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем Национальный автомобильный союз направил предложение в Минфин о разработке механизма для продажи «красивых» автомобильных номеров. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая письмо, в автосоюзе заявили об упущенных доходах России в сотни миллиардов рублей из-за отказа продавать номера с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр.
«В Москве максимально возможно 511,4 тыс. запоминающихся комбинаций номеров, или 64 тыс. для каждого регионального кода. Если принять, что стоимость запоминающихся номеров в столице составляет около 200 тыс. рублей, то суммарная стоимость номеров превышает 102,2 млрд рублей. Упущенные доходы бюджета — это сотни миллиардов рублей ежегодно», — говорится в письме НАС.
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