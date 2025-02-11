Риелтор объяснил, почему дома в Испании дешевле, чем квартиры в Москве

Квартиры в Москве дороже, чем дома в Испании и Японии, потому что в российской столице есть высокоразвитая инфраструктура, рынок труда и рабочие места. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, объясняя все чаще появляющиеся в сети публикации, где сравниваются цены на жилье за рубежом и в России.