Стало известно, к чему может привести заморозка цен на стройматериалы

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Заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, министр имел в виду договоренности с бизнесом, как было когда-то с ценами на топливо, а не федеральный закон.
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«Возвращаться к советским методам ценообразования никто не будет. Одно дело — полуофициальная договоренность на какое-то время придержать цены, другое дело — федеральный закон, который будет обязывать кого-то что-то продавать по такой-то цене», — считает эксперт.Однако он подчеркнул, что заморозка стоимости жилья, наоборот, убережет от обвала цен самих застройщиков, которые столкнулись с низким спросом из-за высокой ставки по ипотеке.
«И заморозка для них как раз может быть спасением от падения цен. Поэтому строители, я думаю, не боятся никакой заморозки, и они наверняка поддержат подобные меры. А вот поставщики или производители строительных ресурсов — для них это, конечно, будет не слишком интересно», — пояснил Кох.Читайте также:
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