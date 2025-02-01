Эксперт раскрыл, для чего хотят разрешить выдачу ипотеки в МФО

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Предложение комитета Госдумы по финансовому рынку разрешить микрокредитным организациям с госучастием выдавать ипотеку граждан направлено на поддержку застройщиков. Об этом заявил эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава. По его словам, сейчас государственные или частично государственные МФО поддерживают ИП и малый бизнес.
«Законодатели решили все-таки, через МФО решать вопросы жилищного строительства. Если мы смотрим на это через призму ипотеки, то это делается для застройщиков, чтобы жилищное строительство не прекращалось, чтобы тот жилищный фонд, который построен – продавался. Сегодня взять льготную ипотеку с новым ипотечным стандартом практически невозможно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время аналитики из Kalinka выяснили, что средняя стоимость элитной квартиры на вторичном рынке в Москве составила 141,6 млн рублей в 2024 году, что соотносится с ценой около 35 студий в Старой Москве. Как сообщает «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования, этот показатель вырос на 14% по сравнению с 2023 годом, когда средняя стоимость такого жилья оценивалась в 124 миллиона.
«При этом в массовом сегменте, по данным агрегаторов, на вторичном рынке недвижимости в пределах Старой Москвы можно найти квартиры-студии по цене около 4 млн рублей. Это совсем небольшие лоты площадью 10-15 квадратных метров, которые, тем не менее, покупатели приобретают с целью столичной прописки или сдачи в аренду», — отмечает издание.Читайте также:
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