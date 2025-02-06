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Практически каждый восьмой россиянин решил копить деньги на квартиру в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование компании Level Group. Каждый десятый, как отмечается, планирует продать жилье для покупки нового, а 15% пока только задумываются над решением квартирного вопроса.
«При этом 3% рассказали, что готовятся продать квартиру и инвестировать средства во что-то другое, а еще столько же, напротив, планируют купить квартиру. Большинство из тех, кто планирует купить недвижимость, хотят оформить ее в ипотеку (в 51% случаев), а каждый пятый (20%) готов продать другое имущество, чтобы сделать новую покупку. В то же время 15% рассчитывают на помощь родственников», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.Тем временем ввод массовых новостроек в Москве должен сократиться на 12% в 2025 году, сообщил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что девелоперы планируют завершить строительство 62 проектов в этом году, что на 22,5% меньше, чем в 2024.
«В Новой Москве в 2025 году будут частично или полностью достроены 24 ЖК и один апарт-комплекс. Разрешение на ввод в эксплуатацию в 2025 году должны получить 139 корпусов. Средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы со сроком ввода в 2025 году — 319,4 тыс. рублей», — отмечает издание.Читайте также:
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