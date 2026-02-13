Экономист высказался о решении Центробанка снизить ключевую ставку
Снижение ключевой ставки Банком России с 16 до 15,5% годовых можно считать оправданным шагом, хотя он имеет отношение к определённой доле риска.
Об этом заявил в разговоре с «Татар-информом» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Рискованность решения он объяснил тем, что актуальные данные по инфляции должны опубликовать только вечером.
Тем не менее, Разуваев считает, что регулятор действует верно, преследуя цель поддержать экономическую активность. Эксперт подчеркнул, что снижение ставки проводится осторожно — с учётом необходимости сохранить привлекательность сбережений граждан.
Оценивая возможные последствия, он предположил, что процентные ставки по кредитам могут уменьшиться незначительно, фондовый рынок — прибавить в пределах небольшого роста, а валютный курс, вероятнее всего, останется без заметных изменений.
