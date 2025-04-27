Риелтор раскрыл, что будет с ценами на недвижимость

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Цены на недвижимость в России останутся стабильными до конца года, рост возможен лишь в тех регионах, где разрешена адресная ипотека на вторичном рынке. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт пояснил, что сейчас в стране нет оснований для роста спроса — ключевая ставка ЦБ держится на высоком уровне, число ипотечных кредитов снизилось из-за заградительных условий.
Главным фактором, способным изменить сложившуюся ситуацию, риелтор назвал изменение Центробанком РФ показателя ключевой ставки.
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Главным фактором, способным изменить сложившуюся ситуацию, риелтор назвал изменение Центробанком РФ показателя ключевой ставки.
«Ну и, естественно, все сделки будут основаны либо на прямой покупке, то есть без ипотеки, либо будет увеличиваться количество сделок по адресной ипотеке. При этом в регионах, где разрешили использовать адресную ипотеку на вторичном рынке, может произойти рост цен в пределах 10-15% в течение года», — поделился Апрелев.Читайте также:
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Данил Пономарев