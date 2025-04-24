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Россиянам раскрыли, от чего зависит курс доллара

Доцент Суверов: на курс доллара влияет геополитический фактор
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Влияние на курс доллара оказывает геополитический фактор. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финуниверситета при правительстве России Сергей Суверов.
«В последнее время мы видим определённые трудности на переговорах вокруг Украины. Это привело пока к небольшому снижению курса рубля. Сейчас он около 83. Большинство участников рынка ждут ослабления рубля», — рассказал Суверов в беседе с RT.

Он пояснил, что это связано с отсутствием прогресса по геополитическим вопросам, а также с ценой на нефть, которая снизилась из-за торговой войны.

При этом эксперт добавил, что сейчас благоприятное время для покупки долларов, так как в ближайшие недели предложение валюты сократится, что может отразиться на курсе рубля.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в интервью с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, а евро — 96 рублей.

«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты», — пояснил Шепелев.

Он также добавил, что ожидается увеличение физического спроса на иностранную валюту перед майскими праздниками.

Эксперт при этом отметил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, однако годовые минимумы валют уже позади.

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Экономист назвал реальный курс доллара в РФ
Экономист Беляев: доллар накручивают, реальный курс может достигать 93 рублей
24 апреля 2025, 13:01

Фото: iStock/SSV-Photo

Текущий курс доллара является «накрученным», он оторван от национальной экономики, предположил финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что курс доллара, который фиксировался осенью 2024 года, больше похож на тот, что должен быть сегодня — от 90 до 93 рублей.
«Какой он может быть в действительности, сказать трудно. Но расти, тем более по рублю в день, он не может. Это в чистом виде эмоционально и психологически спекулянты действуют, потому что они снимают показания с рынка «Форекса». И сам Центробанк всю эту тему немного подкручивает», — считает Беляев.
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Банк России рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне
ЦБ выпустил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб клиентов на кредитование
24 апреля 2025, 03:48

Фото: iStock/alexialex

Банк России опубликовал первый ренкинг кредитных организаций, основанный на количестве жалоб клиентов на услуги кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте регулятора, передает ТАСС.
В список вошли банки, имеющие розничный кредитный портфель и получившие более одной обоснованной жалобы в 2024 году. При ранжировании учитывалось число претензий на каждые 100 тыс. договоров.

Среди крупнейших банков лидерами по жалобам стали Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, «Почта Банк» и ВТБ. Более половины претензий к ГПБ и Альфа-Банку касались кредитных историй, а 67% жалоб на «Почту Банк» были связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке примерно четверть обращений касалась кредитных каникул.

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Из категории системно значимых в ренкинге по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг также фигурируют Сбербанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Среди кредитных организаций, не являющихся системно значимыми, худшие показатели у Уральского банка реконструкции и развития, банков «Синара», «Ак Барс» и «Тойота Банк».

По данным ЦБ, обоснованной считается жалоба, если проверка выявила нарушения прав клиентов и предприняла действия реагирования.

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Мехтиев: при оформлении микрозайма под видом кредита стоит отказаться от заёма
23 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Kenishirotie

Россиян предупредили о случаях оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Как это происходит, объяснил заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
«Банки предлагают и оформляют только кредиты физическим лицам, займы оформляют только микрофинансовые организации. Можно отказаться от исполнения обязательств, период охлаждения продлили. В этот период охлаждения, даже если вы взяли кредит или заем, вы можете отказаться, вернув всю сумму», — пояснил Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом специалист посоветовал внимательно изучить договор, прежде чем подписать его, и обращать внимание на допуслуги.

В свою очередь экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в интервью RT объяснил, что поведение банков в отношении клиентов, которые не приносят им доход по кредитным картам, обостряет вопрос баланса интересов в сфере финансовых услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые банки стали сокращать лимиты по кредиткам клиентов, которые долгое время не попадают на проценты.

«Речь идёт о держателях, которые используют кредитки строго в пределах льготного периода, не переходя на платные режимы погашения. Эти клиенты не нарушают условий договора, но и не генерируют банковский доход в виде процентов», — отметил Паулаускас.

Он добавил, что банк не может прекратить действие кредитной карты или расторгнуть договор, если клиент выполняет свои обязательства.

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Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года
Эксперт Кладов: к концу года у некоторых россиян зарплата вырастет на 10%
23 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/Vershinin

К концу текущего года вырастут зарплаты линейного персонала в сферах строительства и производственного сектора. Об этом заявил Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».
«Наиболее уязвимым к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других. Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли в 1,5 раза», — рассказал Кладов в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в текущем году рост зарплат продолжится, так как специалистов по-прежнему не хватает, поэтому важно предлагать людям лучшие условия. Так, зарплата строителей может вырасти еще на 10-27% и составит порядка 154 тыс. рублей в месяц.

Также к концу 2025 года вырастут на 10% средние зарплаты в сфере производственного сектора.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о налоговой ставке 6% для семей с детьми с низким среднедушевым доходом.

«Инициатива по пересмотру налоговой нагрузки на работающих родителей с детьми свидетельствует о стремлении государства учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан», — отметил Говырин.

По его словам, родителям, воспитывающим двоих и более детей, часто не хватает средств для их обеспечения. В этом случае введение новой налоговой ставки в размере 6% для семей с низким среднедушевым доходом снизит давление на бюджет. Он подчеркнул, что речь идёт о четырёх миллионах российских семей.

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Банки начали блокировать кредитные карты нежелающих платить проценты
23 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/Kenishirotie

Банки начали применять более строгие меры к клиентам, которые отказываются платить проценты по кредитным картам. Об этом информирует РБК.
Как сообщает агентство со ссылкой на зампреда правления «Уралсиба» Станислава Тывеса, в последние полгода финансовые учреждения стали активно реагировать на случаи длительной задолженности.

Ранее клиенты могли годами не оплачивать проценты, не опасаясь последствий, но теперь банки начали снижать кредитные лимиты или блокировать операции по картам для неплательщиков. Тывес отметил, что таким образом банки сигнализируют клиентам о необходимости обратиться в другие финансовые организации.

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.

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#банки
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