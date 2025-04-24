Россиянам раскрыли, от чего зависит курс доллара

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Влияние на курс доллара оказывает геополитический фактор. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финуниверситета при правительстве России Сергей Суверов.
«В последнее время мы видим определённые трудности на переговорах вокруг Украины. Это привело пока к небольшому снижению курса рубля. Сейчас он около 83. Большинство участников рынка ждут ослабления рубля», — рассказал Суверов в беседе с RT.
Он пояснил, что это связано с отсутствием прогресса по геополитическим вопросам, а также с ценой на нефть, которая снизилась из-за торговой войны.
При этом эксперт добавил, что сейчас благоприятное время для покупки долларов, так как в ближайшие недели предложение валюты сократится, что может отразиться на курсе рубля.
В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в интервью с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, а евро — 96 рублей.
«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты», — пояснил Шепелев.
Он также добавил, что ожидается увеличение физического спроса на иностранную валюту перед майскими праздниками.
Эксперт при этом отметил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, однако годовые минимумы валют уже позади.
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