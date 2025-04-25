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Риелтор раскрыл, как можно сэкономить на покупке квартиры

Риелтор Апрелев: в РФ действует рынок покупателя, можно получить скидку до 10%
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

В сфере недвижимости в России на сегодняшний день действует рынок покупателя, потому у продавца можно выторговать скидку до 10%. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт пояснил, что добиться снижения цены можно как при покупке новостройки, так и на вторичном рынке, главное — грамотно подготовиться.
«Нужно готовиться к переговорам тщательно, нужно изучить весь рынок, понять ценовую ситуацию и после всего этого выходить на переговоры и получить существенную скидку. С учетом того, что разница в количестве сделок между вторичным и первичным рынком жилья все больше увеличивается, то дисконт при покупке жилья в пределах 7-10% вполне возможен», — поделился риелтор.
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Биолог Воробьев: гречиха сахалинская и люпин вытеснят другие растения на участке
25 апреля 2025, 13:19

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Золотарник, гречиха сахалинская и люпин слишком быстро распространяются по участку и вытесняют другие растения. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
По его словам, гречиха сахалинская активно разрастается по участку.

«Корневища гречихи, которые достаточно плотно лежат в земле, вытесняют корни других растений. А заросли с широкими листьями затеняют почву, поэтому более низкие растения начинают пропадать», — пояснил Воробьев в беседе с «Москвой 24».

Он отметил, что дачники часто высаживают люпин, который хорошо растет, и красиво выглядит. Однако это растение быстро распространяется по всему участку, превращаясь в плотные кусты, и вытесняет всю флору вокруг. То же самое происходит и с золотарником.

При этом весной дачникам стоит обратить внимание на уход за плодовыми деревьями. Общественная Служба Новостей отмечает, что начать необходимо с очистки приствольных кругов.

«Уберите опавшие листья, старые ветки и остатки растительности, потому что это все может служить убежищем для вредителей и спор грибков. Перекопайте почву вокруг стволов на глубину 10–15 см, чтобы улучшить аэрацию и уничтожить зимующих в грунте насекомых», — говорится в статье.

Также необходимо осмотреть кору деревьев на наличие трещин или повреждений и проверить, нет ли сухих ветвей.

Кроме того, необходимо побелить стволы деревьев известковым раствором, а для молодых саженцев соорудить опоры из кольев.

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#растения
#дачники
#уход
#воробьёв
#служба
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«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю
Депутат Милонов предложил отдать телеканал Ю под программы о добровольцах СВО
25 апреля 2025, 13:08

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Телеканал Ю нужно переформатировать, чтобы на нем показывали программы про добровольцев СВО, садоводство и фермерство, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, сейчас телеканал пытается «пожать несвежий урожай MTV».
«Это будет гораздо лучше, полезнее, чем телеканал Ю со своими тюремными романами, беременностями в несовершеннолетнем возрасте, промискуитетами всякими разными», — посетовал он.
Милонов добавил, что нынешние программы Ю пытаются подражать «сомнительным шоу», придуманным в США и на Украине, так как именно там передачи акцентированы на «сексуально ориентированную риторику».

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Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Кинолог Голубев: собаку нужно познакомить с ванной
25 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/O_Lypa

Все собаки разные по характеру: одни обожают купаться, и их не вытащишь из ванной или надувного бассейна. Другие боятся воды, и даже мытьё превращается для них в настоящий стресс. Избегать процедуры не получится – регулярная гигиена важна для питомца. Как приучить четвероногого друга к купанию правильно?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявила, что основная задача хозяина — создать приятные ассоциации с процедурой мытья, превратить её в игру для питомца, чтобы он с удовольствием стремился в ванную.

«Категорически нельзя насильно принуждать собаку к купанию — это только усугубит ситуацию», — объяснил он.

Эксперт перечислил основные правила, как превратить купание для собаки в приятное занятие.


Никакого принуждения


Как уже было сказано, заставлять собаку что-то делать против её воли нельзя — такие действия только усилят страх. Если животное отказывается заходить в ванную или дрожит, начните с простых процедур: протирайте питомца мокрой тряпкой после прогулки. Можно также набирать воду в небольшой тазик и ставить его в коридоре. Это существенно снизит стресс питомца.

Постепенное знакомство с ванной


Собака должна чувствовать себя в ванной комфортно и безопасно. Дайте питомцу время освоиться с этой частью дома. Не заманивайте его хитростью – пусть проход сюда будет свободным. В идеале, если ваш питомец ходит на пелёнку, можно разместить туалет в ванной. Это ускорит процесс адаптации и создаст у животного позитивные ассоциации с этим местом. Когда питомец будет чувствовать себя абсолютно спокойно в помещении, попробуйте сажать его в пустую ванную и хвалить за послушание и смелость.

Положительное подкрепление


Лучшая обратная связь для питомца – это похвала. Для кого-то она может быть в виде лакомства, для других – в виде поглаживания или игры. Хвалить нужно за любое действие. Собака проявила интерес к ванной и засунула туда нос? Отлично! Зашла в помещение? Великолепно! Любой шаг на пути к успеху должен сопровождаться положительным подкреплением. Так вы дадите понять четвероногому другу, каких действий от него ожидают.

Никаких резких движений


Само купание должно проходить спокойно, без суеты. Представьте, что вы организуете медитативные спа-процедуры не только для своего питомца, но и для себя. Постелите нескользящий коврик, подготовьте полотенце. Заранее разместите шампуни так, чтобы в процессе ничего не падало и не пугало животное. Избегайте резких звуков и движений, они могут усилить стресс питомца – вам это ни к чему.


Специальные игрушки


Во время мытья можно использовать любимые резиновые игрушки питомца. Также рекомендуется приобрести специальный коврик на присоске, который крепится к стенке ванной. Его можно обмазать вкусным паштетом или другим лакомством — это поможет собаке отвлечься, а вам — спокойно помыть лапки.

Все эти рекомендации лучше применять с раннего возраста — взрослую собаку сложнее приучить к купанию, если она уже испытывает страх. Важно помнить, что мыть лапки и живот необходимо после каждой прогулки, даже зимой, когда на улице лежит белый снег. А полноценное купание следует проводить не чаще 1-2 раза в месяц. Универсальное правило для комфортного пребывания собаки в ванной — это уют, спокойствие и похвала.

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RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
25 апреля 2025, 11:53

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

RT опубликовал видеоролик с «оживлёнными» с помощью нейросетей архивными кадрами встречи с союзными войсками на реке Эльбе, которая состоялась 25 апреля 1945 года.
Главными героями видеоролика стали солдаты Красной армии и армии США, первыми пожавшими друг другу руки. Речь идёт о гвардии лейтенанте Александре Сильвашко и старшем сержанте Григории Голобородько и лейтенанте Альфреде Баке Котцебу и рядовом Джозефе Джо Половски.

Оживление фотографий с помощью нейросетей позволило передать предполагаемую атмосферу встречи, которая стала предвестником скорой победы над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, в столичном Музее Победы 23 апреля открылась выставка «Встреча на Эльбе». Здесь можно увидеть военную форму, вооружение, награды, документы, фотографии и личные вещи высшего офицерского состава и многое другое. Экспозиция будет работать до 18 мая.

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#документы
#вооружение
#встреча
#солдаты
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Вирусолог объяснил связь между заражением холерой российского туриста и ООН
Вирусолог Жемчугов: холеру завезли солдаты ООН
25 апреля 2025, 11:44

Фото: iStock/SyhinStas

Случай холеры выявлен у вернувшегося из Индии туриста, сообщают в Роспотребнадзоре. Холера — это особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион, выделяемые им токсины поражают тонкую кишку.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, что люди, находясь за границей, не соблюдают режим, который поможет защитить себя, потому привозят домой всякие болезни.

«Холера вообще была ликвидирована, а в последние годы произошло обострение. Это началось с Кариб, где было мощное землетрясение, и нарушилась система воды канализации. Туда холеру завезли солдаты ООН. И, конечно, заболевание распространяется по странам Ближнего Востока», — сказал эксперт.

По его словам, в Советском Союзе была разработана противочумная вакцина, которая парализует тонкую кислоту, и жидкость исчезает из человека почти до конца.

«На основе этого токсина создан холерный токсин — замечательная вакцина, которая не очень распространилась по миру, потому что коммерческий подход был не очень хорошим. А сейчас холерная вакцина есть в разных странах, применяется по мере необходимости», — сообщил Жемчугов.

Она добавил, что холеру не отличишь от другого желудочно-кишечного заболевания, потому что все сопровождается диареей — следует при первых симптомах обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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