Риелтор раскрыл, как можно сэкономить на покупке квартиры

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В сфере недвижимости в России на сегодняшний день действует рынок покупателя, потому у продавца можно выторговать скидку до 10%. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт пояснил, что добиться снижения цены можно как при покупке новостройки, так и на вторичном рынке, главное — грамотно подготовиться.
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«Нужно готовиться к переговорам тщательно, нужно изучить весь рынок, понять ценовую ситуацию и после всего этого выходить на переговоры и получить существенную скидку. С учетом того, что разница в количестве сделок между вторичным и первичным рынком жилья все больше увеличивается, то дисконт при покупке жилья в пределах 7-10% вполне возможен», — поделился риелтор.Читайте также:
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