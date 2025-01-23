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Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля

Депутат Нилов: В России доиндексируют страховые пенсии 1 февраля
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российское правительство доиндексирует пенсии 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.
22 января президент России Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 9,5%. Индексация произойдет исходя из фактической инфляции.

«Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — пояснил Нилов.



Напомним, пенсии с января 2025 года проиндексировали на 7,3%. Однако из-за инфляции в 2024 году, которая составила 9,52%, было принято доиндексировать выплаты.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.

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