Названы риски вкладов в банки, которые не вошли в том избранных

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На прошлой неделе Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, не внеся в него изменений.
Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов пояснил агентству «Прайм», что банки, которые признаны системно значимыми, обладают более высоким уровнем защиты от дефолта благодаря строгому надзору и неформальной поддержке со стороны монетарных властей.
Однако вкладчики банков, не попавших в этот список, подвергаются определенным рискам. Например, в случае банкротства такого банка лимит страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, и средства, превышающие эту сумму, могут быть утрачены.
Кроме того, система страхования не гарантирует проценты, если они начисляются в конце срока вклада, и банк лишается лицензии до этого момента.
Особую осторожность нужно проявлять с валютными вкладами, так как при отзыве лицензии возврат средств произойдет в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва. Это может привести к потерям, если курс изменится.
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«Монетарные власти с одной стороны предъявляют к ним более высокие надзорные требования, чем к обычным банкам, с другой стороны берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства», — отметил Акимов.
Однако вкладчики банков, не попавших в этот список, подвергаются определенным рискам. Например, в случае банкротства такого банка лимит страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, и средства, превышающие эту сумму, могут быть утрачены.
Кроме того, система страхования не гарантирует проценты, если они начисляются в конце срока вклада, и банк лишается лицензии до этого момента.
Особую осторожность нужно проявлять с валютными вкладами, так как при отзыве лицензии возврат средств произойдет в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва. Это может привести к потерям, если курс изменится.
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Мария Моисеева