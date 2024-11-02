Центробанк оставил без изменений список из 13 системно значимых банков

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Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Регулятор оставил этот список без изменений, включив в него те же 13 банков, что и были в нём ранее.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка, опубликованном на его официальном сайте. Отмечается, что перечень составлен согласно методике определения системно значимых кредитных организаций, утверждённой указанием от 13 апреля 2021 года.
В списке остались «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Т-Банк (прежнее название «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. В регуляторе уточнили, что на долю кредитных организаций из данного перечня приходится 79% совокупных активов всего банковского сектора России.
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