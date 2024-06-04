В Подольске будут производить оборудование и материалы для выпуска печатных плат

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В подмосковном индустриальном парке «Сынково» появится новое производство оборудования и материалов для изготовления печатных плат. Свои мощности увеличит резидент индустриального парка – компания «Петрокоммерц», сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новую площадку оборудуют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск. Продукцию планируют поставлять на предприятия по всей России. «Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку в формате «Лайт индастриал». Сейчас она на стадии строительства. В запуск предприятия компания инвестирует около 250 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в I квартале будущего года», – уточнила Зиновьева.«Петрокоммерц» уже 30 лет обеспечивает российские предприятия электроники материалами и оборудованием для изготовления печатных плат, а также разрабатывает химреагенты для их выпуска. На новых площадях компания рассчитывает разместить производство базовых материалов, химическую лабораторию и участок по изготовлению нестандартного оборудования.
Как рассказали в компании, запуск нового производственно-складского комплекса повысит доступность материалов и химикатов для изготовителей электроники, сократит сроки ожидания заказов и наладит бесперебойную работу важных отраслей промышленности.
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