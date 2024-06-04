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В Подольске будут производить оборудование и материалы для выпуска печатных плат

04 июня 2024, 21:05
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В подмосковном индустриальном парке «Сынково» появится новое производство оборудования и материалов для изготовления печатных плат. Свои мощности увеличит резидент индустриального парка – компания «Петрокоммерц», сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новую площадку оборудуют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск. Продукцию планируют поставлять на предприятия по всей России. «Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку в формате «Лайт индастриал». Сейчас она на стадии строительства. В запуск предприятия компания инвестирует около 250 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в I квартале будущего года», – уточнила Зиновьева.
«Петрокоммерц» уже 30 лет обеспечивает российские предприятия электроники материалами и оборудованием для изготовления печатных плат, а также разрабатывает химреагенты для их выпуска. На новых площадях компания рассчитывает разместить производство базовых материалов, химическую лабораторию и участок по изготовлению нестандартного оборудования.



Как рассказали в компании, запуск нового производственно-складского комплекса повысит доступность материалов и химикатов для изготовителей электроники, сократит сроки ожидания заказов и наладит бесперебойную работу важных отраслей промышленности.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
Греф раскрыл проблемы российской экономики
Греф: Российская экономика сильно перегрета
04 июня 2024, 21:03

Фото: сайт Кремля

Российская экономика сильно перегрета, за всю историю РФ мощности не были настолько сильно загружены. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в рамках своего выступления в Совете Федерации.
«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — заявил Греф.

По его словам, перегрев экономики приведёт к тому, что она будет расти быстрее ее возможностей.

Кроме того, Греф пояснил, что большие средства идут в экономику через бюджетный импульс. Таким образом, он уточнил, что при складывании бюджетного и кредитного импульса происходит потребительский бум, который и провоцирует рост цен.

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#рост
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Экономист Шедько предупредил о росте цен на молоко
04 июня 2024, 19:43

Фото: iStock/Wirestock

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юрий Шедько заявил, что цены на молоко в России вырастут на 5-10%.
«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости. В сторону снижения цен работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен. Спрос россиян на молоко не изменится», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.

А до этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута предполагал, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.

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#рост
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#продукты
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Шувалов поздравил коллектив Каширской ГРЭС со 102-летием предприятия
04 июня 2024, 16:07

Фото: пресс-служба г. о. Каширы

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил одно из старейших предприятий муниципалитета – Каширскую ГРЭС – со 102-летием. 4 июня 1922 года она стала первой в Советском Союзе гидроэлектростанцией, построенной по плану ГОЭЛРО.
«Каширская ГРЭС – важный научный центр по внедрению передовых технологий, которые затем тиражировались на всю отечественную энергетику и перенимались зарубежными странами. И сегодня перед электростанцией открыты новые горизонты. Сейчас на ней идёт строительство инновационных парогазовых установок большой мощности отечественного производства», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
По его словам, благодаря этому в энергосистеме Московского региона появится современный экологичный энергоисточник.

Как отметил глава Каширы, жители округа гордятся предприятием. Он пожелал его сотрудникам успехов, развития и процветания.

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#михаил шувалов
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#подмосковье
#московская область
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Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
Bloomberg: Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
04 июня 2024, 15:35

Фото: istockphoto/djtrener

Открытие логистического центра на Красном море обсудят замглавы Судана Малик Агар и президент России Владимир Путин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственное заявление Судана.
Как отмечают журналисты, о поездке Агара сообщили после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта заявил о планах Судана заключить с Россией ряд экономических и военных соглашений.

Согласно одному такому документу, на Красном море у России будет логистический центр, а власти Судана получат «жизненно важное вооружение и боеприпасы».

Ясир аль-Атта подчеркивал, что речь идет не о полноценной базе военных, а только о центре технического обеспечения.

Страны расширили сотрудничество в экономическом плане, включив в него такие аспекты, как развитие портов, горнодобывающее партнерство и сельхозпредприятия.

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#россия
#владимир путин
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В Лобне построят завод по производству шоколада
04 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/primipil

Завод по производству шоколада и кондитерской продукции, содержащей шоколад, планирует построить в Лобне компания «Столичные поставки», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет 208,4 млн рублей. 71% от этой суммы, а именно — 150 млн рублей, инвестору предоставит в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Льготный кредит будет предоставлен инвестору в рамках программы поддержки импортозамещения, его планируется использовать для закупки оборудования.

Производство планируется запустить в 2025 году, там будет создано 20 рабочих мест.

Объём производства в год запуска запланирован на уровне 600 тонн шоколадных изделий, в дальнейшем компания планирует выйти на ежегодный выпуск тысячи тонн продукции.

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#экономика
#мининвест мо
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За год инвестиции в основной капитал в Одинцовском округе превысили 100 млрд рублей
04 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Всего за 5 лет объем инвестиций в основной капитал в муниципалитете составил 355 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что, по этому показателю городской округ входит в тройку лидеров в Подмосковье.

«В 2023 году мы реализовали 15 инвестиционных проектов в реальном секторе, объём вложений только по ним составил почти 8 миллиардов рублей. В 2024 году должны быть реализованы ещё 19 крупных инвестпроектов на 10 миллиардов рублей, они должны нам дать дополнительно 1,5 тысячи рабочих мест. сильной стороной экономики муниципалитета является её устойчивость и разнообразие. Оно обеспечивается, в частности, развитием малого и среднего бизнеса. В муниципалитете насчитывается более 30 тысяч субъектов МСП», — подчеркнул Андрей Иванов.

Самыми крупными инвест проектами в округе стали корпус клинического госпиталя «Лапино», гольф-клуб «Раёво» и «Лайв Арена».

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#инвестиции
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Глава РСПП предлагает уменьшить количество ставок по НДФЛ
Глава РСПП Шохин предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ
04 июня 2024, 10:22

Фото: iStock/mapo

В качестве «компромиссного решения» по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц следует рассмотреть возможность уменьшения числа ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%.
Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин. По его словам, предлагается оставить действующий порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%. При этом ставку 15% применять для доходов от 5 до 50 миллионов рублей, а 18% — свыше.

Он отметил, что такая шкала ставок — разумный компромисс для граждан, бизнеса и государства, обеспечивающий выполнение запроса на социальную справедливость.

Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что граждане начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.

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#налоги
#россия
#ндфл
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Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию
04 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Расположенное в Мытищах предприятие «Водомер», занимающееся производством счётчиков воды и тепловой энергии, стало лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Предприятие было отмечено в номинации «Знак высокого доверия». Учредитель компании Юрий Казанов подчеркнул важность премии для компании.

«Качество продукции – ключевой приоритет нашего бизнеса. Этому направлению деятельности мы уделяем огромное внимание, постоянно совершенствуем технологический процесс», — добавил Казанов.
Премию журнала «Russian Business Guide. Люди года» ежегодно вручают российским предпринимателям, которые развивают социальной ориентированный и инновационный бизнес, а также предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт. Кроме того, этой премией отмечают представителей регионов, помогающих развивать местный бизнес.

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#премия
#бизнес
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Государство продало долю в компании-производителе минеральной воды «Ессентуки»
03 июня 2024, 18:45

Фото: istockphoto/saiko3p

Государственное акционерное общество «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква». Эта компания выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан».
Долю государства в холдинге выкупили частные акционеры, сообщает «РБК». По информации источника издания, сделка была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Окончательная сумма сделки, как и другие подробности покупки акций, не разглашаются.

По словам генерального директора АО «Холдинга Аква», крупнейший российский недропользователь «Кавминкурортресурсы» останется важным стратегическим партнёром фирмы. Он также добавил, что компании вместе прошли нелёгкий путь и сумели очистить российский рынок от контрафактной продукции.

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